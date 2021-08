Envían a la cárcel al conductor sanjuanino que atropelló a un peatón y se fugó

El conductor sanjuanino que atropelló a un peatón y se fugó, con la desgracia que el joven embestido murió en el lugar, será condenado a 3 años y 2 meses de prisión efectiva tras un acuerdo de su defensa con la Fiscalía. Se trata del trágico hecho que acabó con la vida de Rafael Morales, un obrero de 28 años que se acababa de bajar del colectivo y caminaba hacia la casa de su pareja.

El siniestro vial con consecuencias fatales ocurrió el domingo 6 de junio por la noche, en inmediaciones de calle Agustín Gómez entre Pellegrini y Chacabuco, una zona desolada con poca urbanización de Rivadavia, cerca del límite con Rawson. Según afirmaron testigos de lo sucedido, el automovilista que comandaba un Renault 12 después de golpear a la víctima se escapó del lugar.

Identificado como Roberto Carlos Pereira, de 48 años, el imputado fue acusado homicidio culposo agravado por abandono de persona. El mismo había negado en varias oportunidades que él no había sido el responsable del incidente, incluso, cuando tuvo la chance de abreviar el proceso, la rechazó. Sin embargo, quien ejerce su defensa y los representantes del Ministerio Público llegaron a un acuerdo que tendría valor el próximo jueves, cuando el juez de Garantías lo homologue.

Cuatro días después del incidente, el automovilista se entregó a la Justicia y quedó detenido. En la primera audiencia, el juez Federico Rodríguez le dictó 6 meses de prisión preventiva. En esa ocasión, se defendió y sostuvo: “Iba por la 5 (calle) y como ya les he dicho no sentí nada, me hubiese parado y todo si hubiera sentido algo. Me enteré de todo cuando vi las noticias por Face (Facebook). No escuché nada, no tengo nada que ocultar. Me hubiese parado ahí no más”.

Los fiscales que investigaron el caso señalaron que seguido a este atropello, Pereira siguió su rumbo sin prestarle asistencia a la víctima y se dirigió al domicilio donde vive su ex esposa. En este lugar, fiscalía expresó que la ex de Pereira vio como le sacaba el capot de su auto (el cual está desaparecido) y dice que le pidió dejar el auto ahí porque estaba roto. Un día después, Pereira habría ido a buscar su auto y lo llevó a rastras a su casa en el Lote Hogar 35 de Pocito.

Por varios días la UFI Delitos Especiales buscó a esta persona, pero no fue hallado en ningún allanamiento hasta que se presentó en la UFI y se entregó, acompañado por su abogada, Filomena Noriega.

Cómo fue el incidente

Por los datos que recabaron los investigadores, el joven caminaba por Calle 5 de este a oeste (la calle es doble mano) y el auto que lo embistió circulaba por el mismo sentido. Impacto que habría dado en la espalda del joven. En la escena no quedaron marcas de frenadas, lo que quiere decir que el auto lo chocó y siguió su rumbo a la misma velocidad. Rafael quedó tendido en la calzada y murió en el lugar.