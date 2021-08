Aparatoso choque en cadena en plena Circunvalación, en medio de un corte de Gendarmería

Un aparatoso choque en cadena se dio este miércoles a media mañana en Avenida Circunvalación, con la participación de varios vehículos que al parecer se generó al querer frenar en medio de un operativo de Gendarmería Nacional en el anillo interno del tramo entre Ignacio de la Roza y Libertador, a la altura del puente.

Según la información preliminar, los mayores daños se dieron entre una camioneta VW Saveiro y un Ford Focus que le impactó de lleno en la parte trasera. La camioneta era conducida por una mujer que frenó a pocos metros de los conos que colocó personal de Gendarmería Nacional que se encontraba en el lugar. Al parecer, todo se dio en una de las curvas que tiene la Avenida por lo que la visibilidad del operativo no era del todo buena para los conductores.

La mujer fue trasladada al Hospital Rawson y según informó uno de sus familiares presentes en la escena, no sufrió heridas de consideración: "Ella está bien, se encontró con los conos y la embistieron de atrás, se la llevaron por prevención, está en el hospital por las dudas que tenga algo interno", dijo un hombre en declaraciones a radio AM 1020. "Ella frenó y no les dio tiempo a los vehículos de atrás de frenar. Yo creo que el horario es imprudente y estaba mal hecho el corte y la señalización", se quejó.

Este vehículo, que se movía de Norte a Sur y terminó dado vuelta en dirección contraria, dejó fuertes marcas en el asfalto dando cuenta de la gran frenada que no alcanzó para que el Ford Focus le pegue de lleno en parte de atrás.

El conductor de este auto relató, también en AM 1020, que sufrió importantes daños materiales pero está bien de salud. "La verdad que fue todo de repente, venía manejando y veo que frenan y no me dio tiempo a frenar del todo, el control (de Gendarmería) estaba a 50 metros mas adelante y se acababan de poner porque de repente se armó el embudo, traté de frenar para no impactar nada pero el de atrás no alcanzó a frenar", aseguró. También se quejó por el corte de los uniformados: "Se ponen a cortar en hora pico las ramas, no sé por qué. Había muchos autos en cola en el sentido contrario, a esta hora va a trabajar todo el mundo yo siempre ando por acá y si se hubiese avisado que era una sola mano podríamos haber tenido mas tiempo. Cuando tengo el accidente veo que había gente reclamando a los gendarmes y más atrás se dieron otras colisiones", dijo en su testimonio el conductor.

Según los primeros datos de testigos, los dos autos más dañados son los del inicio de la cadena, pero en un corte más atrás se dieron colisiones menores en al menos cinco vehículos.

En el accidente trabajó personal de la Comisaría 4ta, también colaborando en el orden del caos de tránsito que generó el incidente.