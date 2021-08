Va a tribunales el dirigente social denunciado por supuesta extorsión y puede quedar preso

El cabecilla del Movimiento Teresa Rodríguez irá este miércoles a tribunales a responder por las denuncias que pesan en su contra por supuestos aprietes a sus propios militantes, al personal municipal de 9 de Julio y al propio intendente de esa comuna. Será en la audiencia de formalización solicitada por la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Especiales, que puede pedir la detención del dirigente social.

La cita para el dirigente Elio Abel Peralta es a las 8 de este miércoles en el subsuelo del edificio de calle Rivadavia e intervendrá el juez de garantías Diego Sanz. Fuentes judiciales señalaron que el fiscal Iván Grassi, de la UFI de Delitos Especiales, pedirá que lo investiguen por los presuntos delitos de coacción agravada, tentativa de extorsión, atentado contra el orden público y privación ilegítima de la libertad. Por ese tipo de calificación podría hasta solicitar la prisión preventiva del referente del Movimiento Teresa Rodríguez.

Las denuncias contra Peralta fueron hechas por funcionarios municipales de 9 de Julio a raíz de dos supuestos aprietes, explicaron fuentes judiciales. Señalan al dirigente social como la persona que envió un mensaje de audio por whatsapp a beneficiarios de planes convocándolos a una marcha a ese municipio, para el 19 de julio, y exigiéndoles su presencia.

En esos audios se escucha decir, entre otras cosas: “Los que no quieran participar, les vamos a ir haciendo una crucecita. Porque si no les interesa participar por sus derechos los vamos a ir sacando y agregando gente nueva, porque tenemos que perder el miedo de salir a manifestar por nuestros derechos, el miedo que le tenemos a los gobiernos locales y departamentales y pensar en un futuro mejor que lo podemos hacer entre todos".

Es verdad que también habla de marchar pacíficamente, de respetar la libre circulación y de evitar problemas con el ciudadano común. Pero en el audio que se hizo viral, se oye, además: “mañana quiero a todos los de la organización. No me empiecen con excusas, con que no quieren ir. No vayan, pero después cuando yo cargue para los planes, no me digan a mí por qué no me cargaste",

Esto fue tomado como una extorsión a la gente, a la vez que el piquete fue recibido como forma de prisión al municipio para exigirles bolsones de mercadería. La historia se repitió el 12 de este mes, cuando trascendió un video de otra de sus marchas al municipio de 9 de Julio para pedir planes al intendente. En esas imágenes se ve a Peralta y a militantes del Movimiento Teresa Rodríguez impidiendo la salida de los trabajadores del edificio municipal de 9 de Julio. Hubo forcejeos y gritos en la puerta, pero pese a la tensa situación no hubo enfrentamientos.

Esto último también fue denunciado en la UFI de Delitos Especiales. Ahora, Abel Peralta deberá defenderse de esas imputaciones en tribunales. La cita es este miércoles y el fiscal puede o no pedir su detención.