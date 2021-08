Dramático relato del hombre que fue quemado por su ex: "Es una psicópata, tiene que estar presa"

A un mes y medio de la condena que recibió la mujer que prendió fuego a un hombre de 70 años, la víctima que quedó con secuelas producto del ataque, Pedro Armando Lima, aseguró que teme por su vida ya que, aunque la Justicia castigó a la responsable, permitió que continuara en libertad.

Un poco más recuperado de las severas lesiones que le causó la tremenda agresión de María del Valle Muñoz, quien lo prendió fuego cuando discutía con él en el interior de su casa de Albardón, el jubilado se mostró molesto con la resolución judicial. Es que la mujer que le lanzó alcohol al cuerpo y luego le encendió un fósforo fue penada solamente a tres años de prisión condicional por cometer lesiones graves agravadas por el vínculo.

Pedro Lima, hoy. Después del ataque su audición quedó afectada

Según el denunciante, su ex demostró claras intenciones de acabar con su vida y, a pesar de ello, fue sentenciada por un delito menor al que debía. Para Lima, la imputación tendría que haber sido la de homicidio en grado de tentativa, que en el Código Penal supone una condena que va de 10 a 15 años de prisión.

"Es una psicópata, es un peligro para la sociedad, es injusto que no esté presa. Realmente es una injusticia lo que se cometió conmigo",

sostuvo el damnificado que quedó con marcas en su cuello por las quemaduras y con el oído izquierdo afectado por un constante zumbido. Además de señalar que la agresora también rompió artefactos dentro de la vivienda (un televisor, una estufa y un celular), aseguró que la ley debería haber sido más rigurosa con ella por su violento accionar.

Las marcas que le quedaron en la pile tras el paso de las llamas

Tras la sentencia que le permite a Muñoz permanecer en libertad, el afectado expresó:

"Con ella suelta, temo por mi seguridad. Mis vecinos me comentan que la vieron merodear mi casa. Aparte me amenazó de muerte, dijo que me iba a quemar otra vez, mi camioneta, mi casa y que hasta mis hijos (todos mayores de edad) iban a sufrir las consecuencias".

Acorde analizó la víctima, el ataque fue premeditado ya que contó que la mujer estaba esperando su llegada para sorprenderlo dentro del domicilio. Aclaró que nunca fueron una pareja, como se dijo. Simplemente se veían cada tanto y, como había comenzado una nueva relación, le pidió que dejaran de verse. Sin embargo se negaba e insistía con seguir a su lado. Su mano, al igual que cuello y oreja izquierda, se quemó y una cicatriz le recordará el traumático episodio

"Ella no quería aceptarlo y no me dejaba tranquilo, me llamaba, mandaba mensajes, por lo que tuve que cambiar el número de teléfono. Por eso ese día que me atacó, me sorprendió, yo no la esperaba", contó y siguió:

"Me decía que se iba a quedar pero, como le dije que iba a llamar a la Policía, se descontroló y empezó a revolear cosas. En eso, me agaché para recoger el desastre que estaba haciendo y sentí el líquido que caía sobre mi cabeza. Me tapé los ojos porque me ardía la piel y lo que siguió después fue como una explosión sobre mí".

Lima recordó que un calor se apoderó de su cuerpo y que sintió la necesidad de quitarse la ropa de inmediato. Sin tener conciencia total de lo ocurrido, se dirigió hasta la Comisaría 18º para denunciar a la atacante. "Curiosamente estaba esta mujer denunciándome. Dijo que yo la había golpeado, nunca le hice nada, jamás le falté el respeto", sostuvo. Esta es la mujer condenada por violenta, María del Valle Muñoz

En ese momento, un policía notó su estado y pidió una ambulancia para que lo asistiera. Más tarde quedó en observación en el hospital Giordano y luego fue trasladado al Marcial Quiroga por sus quemaduras. Como la agresora ya se encontraba en la seccional, los uniformados la retuvieron y la dejaron detenida.

El hecho sucedió el 30 de junio y por ello la mujer de 46 años fue a parar tras las rejas. Al cabo de dos días de la acusada detenida, la justicia penal la condenó en un juicio abreviado. Por esto, el agredido manifestó: "Nunca tuve la oportunidad de decirle a los fiscales qué tan grave fue el ataque, para que supieran lo peligrosa que es esta mujer, que encima mintió y me dejó como un violento".

El antecedente

Según detalló Lima, Muñoz ya había sido denunciada en la policía por protagonizar un violento episodio. "Le partió una silla en la cabeza al ex y encima lo denunció por violencia de género. El hombre estuvo preso. Esta es una persona que se aprovecha del sistema judicial", agregó.

"Si ya había actuado de forma violenta y lo volvió a hacer conmigo, puede reincidir y eso debería ser una preocupación de todos", cerró.