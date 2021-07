No la veían y estaba muerta en su casa de Santa Lucía

No la había visto durante horas y eso le preocupó. Por eso que caminó hacia el fondo hasta el departamento de su exesposa y la llamó. Al rato corrieron una ventana del dormitorio y la vieron recostada. Una versión dice que metieron una caña para tocar su cuerpo, para ver si se movía, pero ésta no respondió. Después tuvieron que romper la puerta. Ahí confirmaron lo peor, la mujer estaba muerta hacía horas.

La víctima se llamaba María Cristina Álvarez, de 68 años, y el jueves último fue encontrada sin vida dentro del departamento que tenía en el fondo de su propiedad en el barrio Circulo Policial en Chimbas, informaron fuentes del caso. El que llamó a la Policía fue su ex esposo, que vive en la parte de delante de la vivienda. La señora residía en otro departamento porque estaban separados hace tiempo.

El hombre no vio a María durante toda la mañana. Por eso le extrañó y fue a tocar la puerta del departamento de su ex mujer, para saber cómo estaba. No le respondió. Tampoco pudo abrir la puerta porque estaba con llave. Un vecino lo acompañó cuando corrió una hoja de la ventana del dormitorio. Ahí vio a la mujer acostada en la cama. Uno de ellos metió una caña a través del hueco de la ventana para tratar de tocarla y hacerla despertar, pero ésta no se movió. Eso los desesperó. Luego forzaron la puerta y entraron. Cuando la tocaron, su cuerpo estaba frío. No tenía signos vitales. Todo hace suponer que murió entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves. Dieron con su cadáver en horas del mediodía.

Además de los policías, se hicieron presente personal de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Especiales a cargo del ayudante fiscal Nicolás Schiattino y el fiscal Adrián Riveros. Lo que resultó extraño fue que la víctima presentaba un moretón en el ojo y otros en los brazos. Sin embargo, la familia aseguró que la mujer sufría de esclerosis lateral amiotrófica y se había caído anteriormente. Aun así, ordenaron hacer la autopsia para despejar dudas, pero dan por hecho que fue una muerte por enfermedad.