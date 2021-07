Recordá qué se puede hacer y qué no el Día del Amigo en San Juan: aumentan los controles

"Los antecedentes nos llevan a extremar la prevención y controles, en la vía pública la alcoholemia y con el turismo y la parte gastronómico e instamos a la población a denunciar situaciones que no están permitidas y comprometen la salud de la población. Los números que da Salud Pública de la pandemia no son alentadores, por eso vamos a seguir insistiendo en los cumplimientos", dijo el subsecretario de Seguridad de San Juan, Abel Hernández este lunes, en la previa al Día del Amigo. El funcionario subrayó que sólo están permitidas las reuniones familiares de hasta 8 integrantes, y siguen prohibidas las reuniones sociales de todo tipo en domicilios. Sí se pueden reunir las personas que no son familiares en locales gastronómicos habilitados con las medidas contra la pandemia correspondientes.

"Estamos haciendo controles importantes, el fin de semana hicimos clausuras por trabajar fuera de horario, y nos hemos olvidado de lo básico respecto del ingreso y del uso de tapabocas, cómo usar la cocina y los baños. Hay muchos llamados al 911", indicó en diálogo con Radio Colón.

Este domingo, el Comité COVID-19 provincial difundió algunas flexibilizaciones. "Estas nuevas disposiciones dictadas en ningú0n aspecto permiten la reunión social, solo se permite la reunión familiar de hasta 8 personas, de la intimidad, no del primo que no vemos nunca, mucho menos se permiten las juntadas de amigos, tendrán que ir a defenderse en la Justicia", aseguró Hernández. Recordó que la restricción de circulación es de 1 a 6 de lunes a sábado y de 21 a 6 los domingos, dándose los controles oficiales con una hora de anticipación. Por ejemplo, "un local gastronómico a las cero horas debe cerrar sus puertas para a la una no tener nadie en su interior", indicó.

Nuevas medidas

Este domingo, el Gobierno difundió nuevas medias que rigen desde hoy, entre ellas la extensión del horario de circulación permitida de lunes a sábado, hasta la 1 de la mañana (antes era hasta medianoche). También se reguló respecto a la actividad gastronómica, cines, teatros y afines

En primer lugar, se extenderá una hora el permiso de circulación de lunes a sábado. De esta manera, en los mencionados días quedará restringida la circulación en todo el territorio de la provincia en horario de 01:00 a 06:00 horas, mientras que los días domingo el horario habilitado se mantendrá hasta las 21:00, salvo personas exceptuadas.

Además, en el caso de restoranes, cafés y bares, los mismos deberán funcionar con un factor de ocupación máximo del 40%, albergando hasta 6 personas por mesa, las cuales deben estar ubicadas al menos a dos 2 metros de distancia entre sí.

En cuanto a los horarios autorizados, incluidos entrega en mostrador y servicio de entrega a domicilio, los mismos serán de lunes a sábado de 7 a 24 para ingreso de personas, mientras que el cierre total será a la 01.00. Los días domingo, el horario habilitado será de 7 a 20 para el ingreso de personas, siendo a las 21 horas el cierre total. Podrán realizar espectáculos artísticos, musicales o shows en vivo, respetando los protocolos vigentes y sin ningún tipo de baile.

Con respecto a cines, teatros y comercios afines, los mismos estarán habilitados para su funcionamiento de lunes a sábado en horario de 9 a 24, siendo a la 01.00 el cierre total. Los días domingo, el horario será de 7 a 20 hs. para el ingreso de personas, mientras que a las 21 será el cierre total. En todos los casos deberán funcionar con factor máximo de ocupación de la capacidad.