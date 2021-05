Niño muerto en Calingasta: el ex intendente Ibazeta sigue prófugo, pero su abogado dijo que se entregará

Luego de que pasaran más de 24 horas desde que allanaron el domicilio del ex intendente -y actual concejal- de Calingasta, José Alfredo Ibazeta, legalmente continúa en calidad de prófugo. Sin embargo, su abogado defensor, Franco Marchese, aseguró que se presentará ante la Justicia.

Es por el caso del nene, identificado como Hilario Uribe, al que se le cayó un arco encima y murió aplastado. Todo ocurrió en un cumpleaños que se festejaba en un lugar de eventos llamado "San Cristóbal Fútbol Club", ubicado en la intersección de calles Presidente Roca y Las Heras, en Barreal, cuyo dueño es Ibazeta.

Al ex intendente le allanaron su vivienda el lunes por la mañana. Tal como confirmó su defensor, Ibazeta se encontraba en Mendoza, por cuestiones laborales. "No es que se enteró de antemano y escapó. No sabía nada del allanamiento y fue su familia la que le avisó. Quería venirse de inmediato a Barreal cuando se enteró", contó el letrado.

¿Por qué apareció su nombre en la causa? Si bien el lugar no está registrado a nombre de Ibazeta, el predio le pertenece. Está a nombre de una persona fallecida y el lugar está en sucesión. Una vez que salga de allí, se pondrá a nombre del actual concejal.

Más allá de ello, lo cierto es que Marchese sostuvo que su cliente se presentará ante la fiscal. Luego, pedirán la audiencia de presentación de Ibazeta y, en ella, se determinará si merece la prisión preventiva. Que no lo haya encontrado en su casa, al momento del allanamiento y que pasaran más de 24 horas de estar prófugo, podrían complicar el pedido de la defensa para esquivar la preventiva.