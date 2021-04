Terrible incendio en Media Agua dejó a una anciana y su hijo en la calle

Una mujer de 76 años y su hijo de 48 fueron víctimas de un incendio que se desató en su casa, en Media Agua, y tras su feroz paso los dejó en la calle pues las pérdidas fueron totales. El hecho ocurrió este viernes por la mañana, en una vivienda donde funcionaba una gomería, lo que propició que el fuego avanzara rápidamente y consumiera todo a su paso.

Allegados de los damnificados, identificados como Juan Carlos Quiroga y de Juana Marta Salinas, aseguraron que los daños fueron totales y por ello llamaron a la solidaridad de los sanjuaninos para colaborar con su dramática situación.

El hecho ocurrió en el domicilio situado en la calle Eugenio Vargas, justo al frente de una estación de servicio, en el distrito de Sarmiento. Por el tamaño de las llamas y la peligrosidad que representaba por su cercanía con la bomba de nafta, se vivieron minutos de desesperación hasta la llegada de los Bomberos que aplacaron el fuego.

Afortunadamente, Salinas ya se encuentra dada de alta. "Fue solo un susto, se descompensó por los nervios. Ahora está en la casa de una tía, tratando de recuperarse", explicó su hijo, quien todavía no le encuentra explicación lógica al incendio.

"No me gusta pedir porque soy un trabajador, pero nos quedamos sin nada. No sé cómo vamos a salir de esto", sostuvo Quiroga.