"Me decía que me iba a enseñar a ser mujer": el duro testimonio de la sanjuanina abusada por su padre

"Me dijo que me quería enseñar a ser mujer", con esta dura frase arrancó a contar los abusos sexuales que sufrió una sanjuanina por parte de su propio padre durante 24 años. Ella tenía 12 años cuando ocurrió la primera violación y siguió siendo víctima de ultrajes y golpizas hasta los 36 años cuando logró escapar de su casa. Hoy tiene 38 y el abusador 75. El mismo se encuentra detenido en el Servicio Penitenciario Provincial hace dos años aguardando el juicio.

Según contó la mujer en el siguiente video de Tiempo de San Juan, fue madre dos veces siendo muy joven producto de las violaciones. "Además perdí un tercer embarazo el día que descubrí que le hacía lo mismo a una de mis hermanas y pegó porque la defendí", afirmó en el siguiente registro audiovisual. No se muestra el rostro de la mujer por ser víctima de un abuso sexual.

El terrible relato lo dio después de una breve entrevista con el juez Juan Bautista Bueno, que la atendió para brindarle información sobre la causa. De todas maneras ese mismo día el abogado defensor del acusado, Alejandro Castán, iba a presentar un acuerdo por 15 años de prisión con el fiscal de Cámara Daniel Galvani, y de esta manera, llegar al juicio abreviado. Ese mismo día el abusador podría haber firmado la condena, pero la ausencia de la jueza de Cámara Penal Silvana Rosso de Balanza, que lleva el caso, obligó a reprogramar la cita para el próximo lunes.

De todo este acuerdo la mujer no tenía ninguna información porque no se constituyó con un abogado querellante y según relató en otra nota de este diario "nadie me avisó que se iban a cerrar en este acuerdo". El otro punto que cuestiona la víctima es que al agresor le darían prisión domiciliaria por la edad que tiene, pero todavía la jueza, que tiene la última palabra, no opinó al respecto.