Con coronavirus y desde la cárcel, habló por primera vez el asesino del policía

Este viernes al mediodía, Diego Espejo, el sujeto sindicado como el asesino del policía Oscar Mura, habló por primera vez frente a la Justicia y ofreció su versión de los hechos que lo tienen como imputado de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía.

Aunque podría haber optado por abstenerse a declarar, Espejo decidió defenderse luego de haber protagonizado una supuesta crisis de nervios durante la primera audiencia de formalización, el pasado domingo, situación por la cual se suspendió la sesión.

El acusado describió cómo su pareja, integrante de la Fuerza de Seguridad, recibió los disparos que le causaron la muerte y alegó que todo se trató de un accidente. Contó que después de llegar de un bar en el que estuvieron, Mura lo encerró en su departamento, lo desnudó y luego lo esposó.

"Cerró la puerta con llave y me dijo que no me fuera. Me esposó, me sacó la ropa. Sacó el arma y me amenazó. Después me llevó a la cama", detalló.