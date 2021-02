Reflotan la denuncia contra Julián Gil por presunto abuso sexual contra una adolescente

El ex intendente de Caucete Julián Gil vuelve a estar contra las cuerdas por supuestos abusos sexuales contra menores. Declaró una joven que no sólo aseguró que vio encuentros entre el ex jefe comunal y su hermana –supuestamente cuando era menor-, también reveló que éste la manoseó y la sometió sexualmente en mayo de 2019, cuando ella tenía 16 años. Esto último puede reflotar una segunda investigación por abuso sexual contra Gil en perjuicio de esta joven y que fue desestimada el año pasado.

La primera causa

La declaración de la chica se dio en el marco de la ampliación de una causa iniciada en el Primer Juzgado de Instrucción contra el padre de estas chicas, un comerciante y ex funcionario caucetero actualmente preso en el penal de Chimbas y procesado por abuso sexual con acceso carnal, promoción de la prostitución infantil y promoción a la corrupción de menores, todo esto agravado por el vínculo. Y es que su hija mayor declaró que su papá empezó a abusar de ella desde que tenía 13 años y la entregaba a otros personajes conocidos de Caucete a cambio de dinero o favores. Entre esas personas nombró a Julián Gil, al puntero político Silvio Ibáñez, a Emilio Mendoza Zapata –hijo de otro ex intendente- y a un tal “El Gallo”.

Por esto último, el fiscal Renato Roca pidió que se profundizara la investigación e indagaran a estas personas. Como la jueza María Gema Guerrero, del Primer Juzgado de Instrucción, se declaró incompetente, la causa pasó al juez Guillermo Adárvez del Tercer Juzgado de Instrucción. Lo que sucedió después fue que, sorpresivamente, el magistrado dictó la falta de mérito a favor de Gil, Ibáñez y Mendoza. La explicación que dieron fue que la decisión se tomó por cuestión de tiempo, pero que de ninguna manera se paralizaba la causa.

Los mencionados. Gil, Silvio Ibáñez y Emilio Mendoza Zapata fueron nombrados en la causa. A todos ellos le dictaron la falta de mérito, pero los siguen investigando en el Tercer Juzgado de Instrucción.

Fue así que el juez Adárvez continuó investigando y pidió más testimonios para respaldar o descartar la denuncia de la joven. Fue ahí que apareció su hermanastra, hoy de 18 años, quien declaró el 19 de este mes. En ese testimonio, aseguró que a los 9 años vio cómo su hermana mantenía relaciones sexuales en presencia suya dentro de los vehículos de los hombres con los que se veía y que ésta le decía que tenía que hacer lo mismo por dinero, revelaron fuentes judiciales. Se supone que su hermana también era menor de edad en ese entonces.

La segunda causa

Lo sorprendente de su versión fue que mencionó a un tal “Gallo”, que sería un conocido comerciante caucetero, y a “Emilito” Mendoza, hijo de un ex intendente, como algunos de los hombres que le daban dinero a su hermana a cambio de sexo. Pero lo más asombroso fue cuando hizo referencia a un episodio que vivió con Julián Gil, la noche del 20 de octubre de 2019. Lo recuerda bien porque ese día el cumpleaños de una prima, afirmó.

Ella tenía 16 años, contó. Dijo que esa noche fueron a la casa de su hermana mayor –la que acusó a su padre y dijo que tuvo encuentros con Gil siendo menor- y que ahí apareció el ex intendente de Caucete . Aseguró que, en un momento dado, su hermana la encerró en una habitación y por detrás entró ex jefe comunal. Según fuentes judiciales, la joven declaró que su hermana la agarró de los brazos y el ex intendente también la sujetó, se bajó el pantalón y la sometió sexualmente. “Yo lloraba, pataleaba y gritaba como loca. Después, mi hermana me sacó y me subieron a una camioneta que traía Gil de la municipalidad y me llevaron a mi casa… Cuando llegamos a mi casa, Gil me ofreció plata y una peluquería para que no diga nada”, afirmó ante el juez.

La declaración respalda la versión de que la hermana mayor mantenía encuentros sexuales –posiblemente siendo adolescente- con algunos personajes de Caucete, a cambio de dinero. También hace ver a esa otra joven como que corrompía a su hermana menor, exponiéndola a que la vea teniendo sexo o proponiéndole que se prostituyera. Esto puede hacer que ahora sí, citen a indagatoria a Gil, Ibáñez, a Emilio Mendoza -hijo- y a otro más en la causa inicial -donde el padre es el único acusado-, pero por el posible delito de estupro. Esto es una forma de abuso, en la que un adulto se aprovecha de la inmadurez sexual de una adolescente.

Por otro lado, la declaración de la joven de 18 años reflota la denuncia que presentaron contra Julián Gil en octubre del año pasado. Y es que la madre denunció en el ANIVI al ex intendente por abuso sexual y la chica declaró en Cámara Gesell, causa que fue a parar al Quinto Juzgado de Instrucción. Sin embargo, la fiscal y el magistrado de ese juzgado desestimaron la denuncia y ordenaron su archivo. El abogado Nicolás Fiorentino, que representa a la madre y la joven, apeló la resolución y el caso terminó en la Sala I de la Cámara en el Penal y Correccional para que sus jueces se expidan sobre si corresponde cerrar la causa o investigar a Gil. El letrado sostuvo que se debió primar los Derechos del Niño, más en un contexto de Violencia de Género, dado que la adolescente afirmó que el abuso existió.

Lo cierto es que esta nueva declaración de la joven en el Tercer Juzgado de Instrucción, puede incidir en la decisión de los jueces de cámara y hacer que se reabra la causa penal contra Julián Gil por presunto abuso sexual de una menor.