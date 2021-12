Detienen a calingastino que fue denunciado por violar a su sobrina adolescente

Un changarín calingastino que es investigado desde octubre pasado por las presuntas violaciones contra su sobrina de 15 años, fue detenido este jueves en el marco de una audiencia en la que la fiscalía pidió rever la medida por la que estaba en libertad. El sujeto no se lo esperaba, dado que concurrió a la comisaría de ese departamento para participar de la audiencia y lo dejaron preso.

Por razón legales y para preservar a la víctima no se da la identidad del sujeto, de 35 años, quien a partir de este jueves quedó formalmente detenido con prisión preventiva por el plazo de 4 meses, según lo dispuesto por el juez de garantías Andrés Abelín Cottonaro. El delito por el que se lo investiga es el de abuso sexual con acceso carnal, dos hechos en concurso real. Es lo que solicitaron el fiscal Raúl Iglesias y el ayudante fiscal Rodrigo Cabral de la Unidad Fiscal de Investigación del Centro ANIVI.

Esta unidad fiscal inició las investigaciones a mediados de octubre a raíz de la denuncia de la mamá de la chica, que a su vez tomó conocimiento de lo que estaba ocurriendo por una hija mayor y una docente. Sucede que esa otra joven descubrió los whatsapp que su tío enviaba a su hermana de 15 años. En esos mensajes, el hombre le decía que vaya a su casa y le proponía tener sexo a cambio de dinero u otros regalos. Posteriormente, la adolescente les confió que esto era cierto y que ya la había atacado sexualmente en dos ocasiones, revelaron fuentes del caso.

Pero claro, en ese momento sólo se tenía la denuncia y no contaban con la versión de la supuesta víctima. El 26 de octubre pasado el fiscal Iglesias y el ayudante fiscal Cabral solicitaron al juez Abelín Cottonaro la apertura de la investigación penal preparatoria. El magistrado ordenó abrir el proceso por el termino de 6 meses, pero en ese momento no se dictó la prisión preventiva porque creyeron que no era necesario hasta tanto reunieran más elementos.

En estas últimas semanas realizaron la Cámara Gesell y pudieron escuchar el testimonio de la adolescente. La jovencita confirmó lo que señalaron en la denuncia. Dio detalles, como que en una ocasión fue atacada cuando fue a limpiar la casa de su tío y éste cerró la puerta, le tapó la boca y la sometió sexualmente. También relató que esa vez perdió una cadenita. Y dijo que a los días volvió a esa vivienda a buscar el colgante, creyendo que su tío no estaba, y nuevamente fue violada por éste.

En base a este duro testimonio y otros informes, los fiscales de la UFI del Centro ANIVI pidieron una nueva audiencia para revisar la medida cautelar contra el sospechoso. Esto se concretó en la mañana de este jueves y en la misma solicitaron la prisión preventiva del sujeto. El juez Abelín Cottonaro aceptó el pedido y dispuso la inmediata detención del hombre, que seguía la audiencia vía zoom desde la comisaría de Calingasta y fue apresado por los uniformados.