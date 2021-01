Ciberestafas: el otro efecto colateral de la pandemia en San Juan

La irrupción de la pandemia generada por el virus Covid-19 ha impactado en el mundo entero tanto en lo sanitario, cómo en lo social y económico. El proceso de cuarentena sin precedentes ha obligado, entre otras cosas, a cambiar hábitos de consumo provocando que los usuarios se vuelquen más a las compras online. Como consecuencia directa han aumentado considerablemente las ciberestafas o estafas con tarjetas de crédito a lo largo y ancho del país y en San Juan no ha sido la excepción.

Según expresó a este diario el Principal Gómez, a cargo de Defraudaciones y Estafas, "Las estafas con tarjetas de crédito se han vuelto cosa de todos los días. Si bien no es algo nuevo, con la pandemia han incrementado considerablemente las denuncias sobre este tipo de engaños. La gente compra más por internet y los ciberdelincuentes están por todas partes".

Así mismo, el encargado de Estafas aseguró que "La mayoría de las estafas se dan en compras con moneda nacional, pero en muchas ocasiones también las compras se hacen en dólares"

El testimonio de una sanjuanina

S.A, una sanjuanina que prefirió no revelar su identidad, contó a Tiempo de San Juan cómo se convirtió en una víctima más de un ciberataque.

"Entré a mi Home Banking y me llevé una sorpresa: me figuraban tres compras en dólares que yo no había realizado. En ese momento me desesperé, no sabía que hacer porque cada compra era de más de 100 dólares cada una. Soy de comprar a menudo por internet y nunca me había pasado algo así, siempre compro en páginas seguras. Cuando llamé a la tarjeta para consultar me dijeron las compras se habían realizado en Bolivia. Me hicieron llenar un formulario que será analizado por un comité de defraudaciones y quedaron en darme una respuesta en 30 días hábiles", relató

Las tres compras de la ciberestafa

Cómo actual ante una ciberestafa

Desde Defraudaciones explicaron que ante esta situación, debe acercarse por la dependencia de defraudaciones y Estafas, ubicada en la Central de Policía, y hacer la denuncia correspondiente.

"Una vez que se hace la denuncia, le damos intervención a un Juzgado y a partir de allí se solicita un informe de movimientos a la tarjeta y se rastrea la compra con la que se realizó la estafa.

El "Cuento del tío"

Las estafas con la famosa modalidad del "Cuento del tío" son otro tema de preocupación.

