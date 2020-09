Videos: un joven queda grabado robando una moto en Concepción

Como ‘pancho por su casa’ un joven se robó una moto en Concepción, Capital. Todo el hecho quedó grabado por las cámaras de una vivienda y las imágenes salieron a luz.

El mismo dueño, Rodolfo está desesperado y pide ayuda para dar con su motocicleta. Además ofrece recompensa para todo aquel que tenga un dato concreto sobre este hecho. Si sabes de algo podes cominicarte al: 2645092043.

Este robo ocurrió este jueves por la tarde en la provincia en el lugar de trabajo de Rodolfo. "El tiempo pasa y no me favorece, juega en contra mío. No me queda otra que dar a conocer esta situación, no puedo quedarme en el molde" dijo apenado Rodolfo a este diario.

Después en la otra cámara se ve como el hombre pasar por la puerta de una casa, piensa por unos segundos y entra a una vivienda. Al parecer de adentro de esta vivienda saca las llaves de la moto, que estaba estacionada en la puerta, sale y se sube al vehículo y lo roba.

Todo quedó grabado por las cámaras y ahora el dueño pide ayuda para dar con este rodado con patente KEQ 701. Es color azul con detalles azules.