Policía sanjuanino muerto en confuso episodio: la querella insiste en que lo atropellaron

En la tarde del pasado miércoles, un policía sanjuanino viajaba en su moto y, en calles Meglioli y Doctor Ortega, en Rawson, tuvo un accidente, golpeó su cabeza con el suelo y murió. En la escena del hecho, también había un auto Volkswagen Gol al lado de un árbol con el que había chocado. El policía fallecido era un cabo de la Comisaría 26ª y se llamaba Leandro Díaz, de 28 años.

La versión del conductor de ese coche, Cristian Fernando Vera, relató que no impactó al policía y que éste se cayó solo al ver el siniestro del auto. El abogado Maximiliano Páez Delgado, defensor de Vera, afirmó que la moto no presentaba ningún daño por un choque frontal o de costado. “Lo único que tiene es un faro trasero roto, pero es por la caída. Mi cliente me dice que no chocaron. El policía parece que se abatató, se asustó cuando vio el choque y, por frenar, se cayó solo. El automovilista es una víctima más de este accidente”, aseguró el abogado, que pedirá la excarcelación de su defendido.

Por su parte, la querella, a cargo de Filomena Noriega, sostuvo que el efectivo sí fue impactado por el vehículo. Según comentó la letrada, el automovilista perdió el control de su vehículo, se cruzó de carril y embistió al policía. A raíz de ese accidente, Díaz perdió al vida. Por otro lado, la familia del cabo realizará una marcha, en la jornada del viernes, para pedir justicia por el efectivo.