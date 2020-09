Abusó de su nieta desde los 5 a los 7 años: acepta 12 años de condena

Una nena desde los 5 a los 7 años pasó por una tormenta que no se olvidará jamás. Su propio abuelo la abusó sexualmente a lo largo de dos años y ahora este sujeto le cayó todo el peso de la ley. Tras un común acuerdo, entre el Ministerio Público Fiscal -representado por Marcela Torres- y la defensa, ratificaron una condena de 12 años de prisión efectiva, por el delito de abuso sexualmente ultrajante, cometidos en más de una ocasión.

Estos aberrantes hechos ocurrieron entre los años 2013 y 2015. Este hombre abusaba de la pequeña cuando se quedaban solos. La mayoría de las veces ocurrían cuando todos dormían, este sujeto llevaba a la menor al taller porque supuestamente necesitaba ayuda y ahí la ultrajaba sexualmente.

La madre nunca supo nada hasta que un día del 2019, la pequeña -en la parada del colectivo- la menor confesó algo fuera de lo común. Esta situación le llamó la atención a su mamá y le preguntó qué había pasado. La menor se negó y no le dijo nada. La madre no le insistió para que la pequeña no se sintiera mal, sabiendo que un día ella iba a hablarle.

Y así fue, ese mismo mes de julio de 2019 la pequeña, ya con 11 años, se acercó a su mamá y rompió el silencio, diciendo que era su abuelo el que estaba cometiendo estos hechos. Ambas fueron al A.NI.VI y la madre realizó la denuncia correspondiente.

Después de varios días de investigación, el pasado 22 de agosto este hombre -oriundo de Rawson- quedó detenido.

Este juicio se realizó en la Sala Primera de la Cámara Penal y Correccional y fue presidido por el juez Juan Carlos Caballero Vidal (h), que es el que confirmará esta condena la próxima semana.