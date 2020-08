Tres delincuentes encañonaron a un playero de una YPF de Chimbas y le robaron

POLICIALES

En la madrugada de este miércoles, un playero de la estación de servicio YPF, ubicada por calle Benavidez, antes de Paula Albarracín de Sarmiento en Chimbas, fue víctima de un terrible asalto.

Tres delincuentes fueron los que lo sorprendieron pasadas las 4 de la mañana. Uno de ellos con un arma de fuego lo acorraló y lo asaltaron. Según precisó fuente policial le llevaron 2 pack de cerveza, 1 caja de encendedores, entre otras cosas. Fuente policial, al igual que el empleado -que no fue el protagonista del hecho- no expresaron que se hayan llevado alguna suma de dinero en efectivo.

Los investigadores se hicieron presentes en el lugar del hecho, en la mañana de este miércoles, y se han llevado las filmaciones de las cámaras de seguridad que tiene el lugar.

En el momento que ocurrió el asalto estaba solo, y en la zona no había muchas personas. A pesar de la gravedad del hecho, el damnificado no presentó heridas. Al parecer los sujetos no actuaron con violencia.

Personal de comisaría 26ta investiga el hecho.