¿Dónde está el chimbero desaparecido hace casi una semana?

Rubén Darío Solis, de 47 años, lleva seis días sin aparecer por su domicilio del Loteo AMAT, en Chimbas. El pasado 2 de julio le dijo a su mujer que iba a comprar fiambre a un almacén cercano a su casa pero nunca más regresó. Fue la propia pareja la que radicó la denuncia en la subcomisaría Cipolletti.

Desde ese día, efectivos de esa dependencia comenzaron con la búsqueda del hombre. Al primer dato que habrían llegado los pesquisas es que decidió irse producto de una discusión que tuvo con su pareja. Otro dato -y trascendental- es que, en estos días, frecuentó a algunos parientes.

Iba a sus familiares, compartía un almuerzo o cena y volvía a irse. No tiene dinero, ni saben dónde se está hospedando. Lo único cierto es que el hombre se encuentra vivo y, aparentemente, en buen estado de salud. El tema radica en que los familiares a los que frecuentó no avisaron a tiempo al 911. Por ello, no puede ser hallado aún oficialmente.

Fuentes policiales informaron que ya rastrearon todos los refugios de la provincia y no lo encontraron allí. Seguirán con las tareas investigativas y la búsqueda para tratar de dar con su paradero.