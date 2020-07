Terrible relato de un hombre víctima de robo en su casa de Chimbas: “Me dejaron destruido”

Maximiliano Riveros está desesperado, no logra superar el robo que sufrió en su casa del Lote Hogar N° 9 de Chimbas el pasado jueves por la mañana. Muy apenado y con lágrimas en sus ojos expresó a Tiempo de San Juan la pesadilla que está viviendo ahora.

“Me llevaron absolutamente todo, me sacaron la ropa interior y hasta los colchones de las camas. Tuve que ir a un pariente para pedirle un pantalón, me arruinaron la vida”, esta es la primera frase que dice con tristeza Maximiliano, un transportista que trabaja hace muchos años de su vida.

“Lo que me hicieron fue un delito grave. Lo hicieron el jueves mientras trabajaba. Me cuesta hablar de lo que pasó (dice entre sollozos). Me llevaron mucho y la verdad que llegar a esto me destruyó”, comenta apenado.

El robo en su casa del Lote Hogar fue terrible. Le llevaron muchísimas cosas de valor y hasta su placard quedó sin ropa. Televisor, computadora -con toda la documentación de su trabajo-, licuadora, tostadora, cafetera, colchones, toda su ropa (también la de su papá y hermano que viven junto con él), se llevaron estos delincuentes el pasado jueves a primera hora.

“No te das una idea lo que fue llegar a mi casa y ver mi cama sin el colchón, mi armario vacío” dice desesperado y muy enojado. “Trabajo todo el día hace mucho tiempo y no creo merecer esto. Esta gente (los presuntos delincuentes) de mier… no tienen idea lo que es luchar por algo”.

Maximiliano está muy asustado por lo que está viviendo y sabe muy bien quién lo hizo. Según él la policía no hace nada porque no tiene una orden de allanar, “Nadie me ayuda y eso me hace sentir tan solo” y agrega sobre los malvivientes: “Son tan porquería, tan vivos que saben hasta cuando te bañas”.

La denuncia está radicada en la seccional de la zona y solo espera buenas noticias, que encuentren sus cosas. Finalmente dijo: “Es increíble el impacto mental que te deja esta situación. Estas personas no son humanas, no tienen sentimientos, te cagan la vida; mírame ahora llorando por unos boludos de m…”.