Video: el desgarrador llanto de la madre de la víctima tras el fallo

Paula Morales miró al cielo, abrazó a sus familiares y gritó. Gritó por el dolor que siente y por justicia, porque a pesar que a Esteban Pacheco le dieron perpetua por asesinar su hija, Leila Rodríguez, ella ya no volverá.

“Yo quiero a mi hija, yo quiero a mi hija” gritaba una y otra vez, la madre de Leila, abrazada a una familiar que trataba de tranquilizarla. A pesar de que el falló salió a su favor, la desesperación se vio reflejada en ella. El dolor de perder a su hija la marcará por siempre. “Se hizo justicia, era la condena que merecía y lo que todos queríamos”, expresó Paula Morales con un hilo de voz.

“La vengo peleando desde un primer momento para que llegue este día y ahora me voy a dedicar a mi nieta” expresó muy nerviosa Paula a la salida del juicio.

Apenada por todo lo que vivió en el juicio (fue la única que pudo entrar) expresó: “Estuve muy nerviosa en un inicio y el viernes fue lo más fuerte, que fue cuando habló la forense del caso”.

Otra de las fuertes frases que Paula respondió fue: “Le preguntaron (a Pacheco) cuando había nacido su hija y no sabía, dijo el 18 de febrero pero no se sabía el año”.

El abrazo de Paula con sus familiares emotivo y consolador. En un momento salió el sol en la nublada y fresca mañana de este miércoles y una de sus familiares dijo “Ahora ella nos esta iluminando”.

El dolor de Paula Morales no se va a ir jamás y así lo dejó plasmado en una última frase: “A Leila no me la devuelve nadie, ya mi hija no está, pero bueno ahora le tengo que dedicar mi vida a mi nieta”.

El aplauso y el abrazo unido con las madres de otras víctimas de femicidio

A la salida del juicio estuvieron las madres de otras víctimas de femicidio y le brindaron todo el apoyo a Paula. La abrazaron y le dieron fuerzas para seguir adelante con su vida, a pesar de que Leila ya no va a estar con ella.