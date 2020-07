Desesperación por la desaparición de una joven sanjuanina con problemas psiquiátricos

Desde el domingo último, buscan a una joven que padece problemas de salud mental y que desapareció de su casa en Concepción, en Capital. Su familia teme que alguien la tenga retenida o que su vida corra peligro. El miedo se acrecienta porque este martes surgió la versión que la vieron en la calle en compañía de un vagabundo.

Eliana Jimena Castro, de 20 años, vive con sus padres en la calle Almirante Brown al 170 Este, cerca de Mendoza, en Concepción. Ana María, su hermana mayor, contó que la chica sufre trastornos que hace que pierda la memoria, se ponga violenta y no dirija sus acciones.

“Ella llevaba una vida normal hasta los 14 años. Estudiaba en un colegio privado y era parte del cuerpo de bandera, pero de un día para otro se tiró al abandono, entró en estado de depresión y problemas de conductas. La tuvieron que internar en una clínica psiquiátrica y no saben si es bipolaridad, esquizofrenia u otro problema psiquiátrico, nunca pudieron diagnosticarle qué tiene. Por un tiempo está bien, pero por ahí se pierde y no reconoce a nadie”, explicó la hermana de Eliana.

Buscada. Esta es Eliana Castro, tiene 20 años.

El domingo a último, Eliana salió de su casa alrededor de las 12 y regresó a las 17. Su mamá le estaba sirviendo la comida en esos momentos, pero en un descuido, salió otra vez. Desde entonces no saben dónde está. Encima está desabrigada: vestía un pantalón jeans, zapatillas Adidas y un suéter.

El lunes a primera hora radicaron la denuncia en la Policía para que empiecen a buscarla. Y es que no tiene adónde ir. “No sabe manejarse socialmente. Si salía, siempre lo hacía con mi madre y no cuenta con amigos ni tiene novio”. Por eso la preocupación, además no tiene dinero y no sabe manejarse.

La alarma se encendió este martes en la siesta, cuando una mujer que conoce a Eliana dice que la vio sobre calle Rawson, cerca de Mitre. “Esta señora la llamó por su nombre y se dio la vuelta. Y le respondió: `he perdido la memoria’. Nos contó que en ese momento, andaba con un hombre que parecía que era un vagabundo. Dijo que mi hermana andaba con ropa ancha, de hombre”, relató Ana María Castro. Es todo lo que se sabe de Eliana y el miedo crece. Piden que cualquiera que la vea, avise de inmediato al 911, a la comisaría más cercana o al celular de la familia, al 2644880464.