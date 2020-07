Asaltan un San Juan Servicios, el dueño enfrenta a los ladrones y le gatillan dos veces

A ocho días de que un delincuente armado robara más de medio millón de pesos en un San Juan Servicios de la zona de Trinidad, asaltantes atacan otro sucursal de esa firma en Desamparados, también en Capital. El atraco fue igual de violento, pero el dueño del local enfrentó a los ladrones y uno de éstos le gatilló dos veces. De milagro no salieron los disparos y al final huyeron sin llevarse el botín que esperaban.

Este último atraco se produjo este martes minutos antes de las 20 en el local de San Juan Servicios de calle Huarpes, metros al Sur de avenida Libertador, en el barrio Chacabuco. Carlos Álvarez, el dueño de esa sucursal, contó que estaba por cerrar y en ese momento entró un sujeto que directamente empezó a amenazarlo para que entregara el dinero. Él todavía estaba detrás la caja.

“Me amenazaba. Y me dio tanta bronca, que busqué un palo para pegarle. No le iba a dar la plata al hijo de p…”, relató brevemente el comerciante. A todo eso, el delincuente intentó ingresar por un costado del kiosco. Cuando Álvarez salió para hacerle frente a ese ladrón, vio que no estaba solo, que había otro delincuente con una pistola 9 milímetros apuntándole.

Ese otro asaltante no dudó en gatillarle. Martilló dos veces el arma, pero los disparos no salieron. Álvarez intentó refugiarse, mientras tanto los delincuentes emprendieron la fuga sin poder llevarse el dinero de la recaudación. Lo único que alcanzaron a manotear fueron unas golosinas del kiosco, expresó el comerciante, que se hallaba solo en el local. Los dos ladrones cerraron la puerta y escaparon corriendo en dirección al Sur por calle Huarpes. Álvarez después salió y llamó a los gritos a los vecinos para que avisaran a la Policía.

El lunes de la semana pasada, un ladrón solitario entró encapuchado al San Juan Servicios de calle Belgrado, casi General Acha, y amenazó al dueño del local y a una mujer que vende alimentos para animales en el mismo inmueble. El asaltante consiguió que el responsable de la sucursal de cobro le entregara toda la recaudación, algo más de 500 mil pesos, según fuentes policiales.