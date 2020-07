¡Tremendo!: llegó borracho a su casa y amenazó con acuchillar a su pareja embarazada delante de sus hijos

Un lamentable y violento suceso tuvo lugar en la tarde noche del viernes 17 de julio por la noche en La Bebida, cuando un hombre mayor de edad, en notable estado de ebriedad, llegó a su domicilio y amenazó con un cuchillo a su pareja en presencia de sus hijos.

Según asegura el parte policial, Miguel Ángel Echegaray (47) llegó a su casa en el Barrio Cuyo pasado de copas y le pidió a una menor, hija de su pareja, que le hiciera un mandado. Al no obtener ninguna respuesta, el sujeto agarró un cuchillo estilo Tramontina y amenazó a su pareja, quien está embaraza y en ese momento sostenía en sus brazos a un menor de un año y tres meses, hijo de ambos.

Este es el arma con el que Echegaray amenazó a su pareja

“Me dijo que me va a lastimar, que va a tomar pastillas, que va a volver y me va a incendiar la casa. Que me va a matar a mí y a los chicos" expresó la víctima una vez que personal de la Comisaría 34ª acudió al domicilio, alertados por el llamado al 911 que realizó la menor de 16 años.

Finalmente, los funcionarios policiales trasladaron al agresor y su víctima a la comisaría Nº 34, y posteriormente se le dio aviso al ayudante fiscal en turno dándose inicio al procedimiento especial de Flagrancia.