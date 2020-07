Motochorros asaltaron a punta de pistola a una mujer en una calle de Rawson

Dos motochorros se detuvieron en la calle y a la vista de todos asaltaron a una mujer de 43 años que regresaba a pie a su casa en Rawson. Los delincuentes la encañonaron con un arma y le sustrajeron su cartera con 7.000 pesos y hasta le quitaron el celular.

El atraco se produjo pasadas las 20 sobre la transitada calle España, cerca de Monseñor Orzali, en Rawson. La que padeció la violenta embestida de los delincuentes fue una mujer de apellido Ramos, que a esa hora caminaba sola en dirección a su casa.

Los ladrones se pararon a la par y uno de ellos descendió para apuntarle con un arma de fuego. Directamente la amenazó y le exigió que le entregara todo. Aterrada por la situación, la mujer no tuvo otra alternativa que darle su cartera que contenía su celular, documentación personal y 7.000 pesos en efectivos. A esa hora pasaban algunos automovilistas y había transeúntes en la zona, pero no vieron el asalto o no intervinieron. Fue la mujer la que luego pidió ayuda. Minutos más tarde se trasladó a la Seccional 6ta de Rawson y radicó la denuncia por el atraco.