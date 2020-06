Un especialista, el as bajo la manga del ex intendente de Caucete denunciado por abuso

Después de haber sido denunciado por presunto abuso sexual en perjuicio de una adolescente, el ex intendente de Caucete Julián Gil consiguió no ir preso mientras dure la investigación judicial que lo tiene en la mira y ahora su defensa planteó la estrategia con un as bajo la manga: un especialista de parte que lo avale.

Es que la denunciante, que ratificó la demanda, declaró en Cámara Gesell hace unos días atrás y ofreció su versión de los hechos a la justicia. Ese testimonio que será presentado en un informe al juez que instruye la causa Benedicto Correa contará con el aporte de psicólogos que lo analizaron.

En ese escenario, el abogado del ex jefe comunal Federico Petrignani adelantó que presentarán un perito de parte -un especialista en el que confía- para que ofrezca otro punto de vista la declaración de la presunta víctima de abuso sexual, además del que se obtenga del piscólogo que la presenció.

Gil, que consiguió la eximición de prisión hace una semana atrás, espera para ser llamado a declaración indagatoria, lo que su defensa supone que se daría una vez que el informe psicológico llegue a manos del titular del Quinto Juzgado de Instrucción. Como ya lo había adelantado, su cliente dará las explicaciones requeridas en la sede judicial, pudiendo hacer uso de la abstención.

En su ratificación, la demandante que tenía 16 años contó que el ex jefe comunal le se propasó en una situación común como la de un saludo. En una ocasión, dijo que le tocó la cola aprovechando el acercamiento, según indicaron fuentes judiciales. Al hecho lo describió con día, lugar y hasta la hora: el 20 de octubre de 2019.

Por su parte, el polémico ex funcionario explicó que se trata de una maniobra de un adversario político para perjudicarlo. Luego de haber sido denunciado en la justicia penal por presunto abuso sexual contra una menor, el ex intendente de Caucete Julián Gil se defendió y apuntó directamente contra un ex funcionario municipal que fue procesado por abusar y prostituir a su propia hija, desnudando una trama municipal de denuncias cruzadas.