Tremendo: un carro le aplastó la cabeza a una nena de 3 años en Chimbas

Una nena salió a jugar al fondo de su casa en Chimbas y sufrió aplastamiento de cráneo al caérsele encima el extremo de un pesado carro. La pequeña quedó inconsciente y casi muere, pero fue auxiliada a tiempo por sus padres.

La pequeña Pía, de 3 años, tuvo el accidente el lunes último al mediodía en el patio de una vivienda de avenida Benavidez, en Villa Obrera. La nena fue intervenida quirúrgicamente esa misma tarde y actualmente se encuentra internada en terapia pediátrica del Hospital Guillermo Rawson, confirmó su madre, Sofía Aguilera.

La joven mamá contó que todo sucedió en el momento en que ella preparaba la comida y su hijo mayor, de 8 años, hacía los deberes. El papá, que es fletero, en esos instantes llegaba de trabajar. Cuando menos lo pensaron, la nena salió al patio.

“Escuché un golpe seco. Y cuando salimos al fondo, vi que mi hijita estaba debajo del enganche del carro. Estaba calladita. No gritaba ni lloraba, ya estaba inconsciente. Mi marido levantó el carro y yo la saqué de abajo. Tenía sangre en la cabeza y apenas respiraba”, relató la mamá. El pesado tráiler tiene dos ruedas y permanecía inclinado sobre su parte trasera. Al parecer, la nena se apoyó sobre el enganche, en la parte delantera, y se le vino encima.

“Fue un accidente. Creí que mi hija se me moría”, expresó Sofía. Su pareja y ella llevaron a la nena urgente al Hospital Marcial Quiroga. Los médicos detectaron que tenía hundimiento de cráneo, pero milagrosamente no sufrió daños cerebrales, contó la madre. “La operaron por la fractura, pero me dicen que esta fuera de peligro. Hay que esperar para ver cómo evoluciona”, aseguró.