La pesadilla de una policía sanjuanina abusada durante 20 años por su padre, ahora preso

Una mujer policía puso fin a su pesadilla de 20 años y denunció a su padre por los continuos abusos sexuales a los que la sometía desde que era una niña. El caso comenzó a investigarse la semana pasada y este martes miembros de la fuerza provincial detuvieron al sujeto en una casa de Rawson.

La víctima es una agente de la Policía de San Juan de 29 años -no se la identifica para preservarla- que, atormentada por su largo sufrimiento, se animó a contarle a un compañero lo que vivía con su padre. Este policía la contuvo y le aconsejó que denunciara el hecho, incluso hablaron con el jefe de la dependencia donde trabaja, relataron fuentes del caso. La chica se sintió acompañada y concurrió a la Comisaría de la Mujer, donde denunció a su padre de 51 años.

Fuentes policiales revelaron que la agente señaló en su denuncia que su papá abusó de ella desde que tenía 9 años. Que en aquel momento solo eran manoseos. A los 12 años, tras la muerte de su madre, este comenzó a violarla. Esos ultrajes se fueron repitiendo en los años siguientes hasta la actualidad. La chica tiene 29.

El tipo era tan posesivo con ella que no dejaba que tuviese novios y la controlaba todo el tiempo. Su hermano, que no sabía de los abusos, sospechaba que algo pasaba porque la trataba como si fuera su esposa, comentó un allegado al caso. Además, tiempo atrás el hombre mayor obligó a la chica que compartiera la habitación con él. Por otro lado, no la dejaba tranquila. Cuando la joven se quedaba en el trabajo o la recargaban, el sujeto aparecía por la dependencia policial para ver qué pasaba, relataron.

Tras la denuncia, la mujer policía abandonó la casa familiar. Lo mismo hizo su hermano, que ahora no quiere saber nada de su padre. A todo eso no detenían al progenitor, que aparentemente desconocía que estaba denunciado. Es más, el hombre se puso furioso porque su hija se marchó del hogar y, en venganza, la denunció en la Subsecretaría de Control de Gestión argumentando que sus hijos lo dejaron solo y sin dinero.

En el caso tomó intervención el Primer Juzgado de Instrucción, a cargo momentáneamente del juez Guillermo Adárvez. Luego de las primeras medidas, el magistrado recepcionó la denuncia y reunió algunos testimonios. En base a eso, este martes ordenó la detención del hombre de 51 años.