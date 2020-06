En San Juan la cantidad de infractores de la cuarentena casi iguala la de casos positivos en el país 

Uno podría creer que las nuevas flexibilizaciones de la fase 4 del aislamiento social y obligatorio le quitaría las ganas a muchos sanjuaninos de infringir las normas y moverse en horarios y zonas no permitidas. Pero al parecer no, ya que la cantidad de aprehendidos diarios no ha sufrido una baja importante. Incluso, la acumulación de casos de personas infractoras o que terminaron el Flagrancia llegó a 15.270 este lunes en la mañana, tras sumar el conteo del domingo.

Este número, además de marcar otro salto, también llama la atención porque se acerca especialmente al de cantidad de contagiados en todo el país, que son más de 16.000. Si bien el crecimiento de los números en San Juan y la cantidad de enfermos en el país se mueven distintos, porque los aprehendidos se suman casi en números constantes y los contagiados lo hacen más rápido. Esto significa que esta "curiosidad matemática" se irá diluyendo en los próximos días.

Noticias Relacionadas Desfile de sanjuaninos en dos comisarías durante la madrugada

Pero por fuera del dato de color, lo cierto es que los sanjuaninos parecen no amedrentar y a pesar de tener opciones para salir dentro del a legalidad, la Policía sigue encontrándolos fuera de horario y sin poder justificar por qué están incumpliendo con el aislamiento obligatorio.

La gran mayoría, según el informe policial, siguen siendo infractores que se llevan una multa y son despachados a sus casas y suman 14729. En cambio los restantes 541 terminaron en el fuero de Flagrancia, ya que sus infracciones eran más graves. Otro de los datos que arrojan las estadísticas oficiales a 74 días de iniciado el aislamiento social preventivo y obligatorio, es que la mayoría de los detenidos andan en motos (1275) y hay menos infractores en auto (343)