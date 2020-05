Familia brutalmente acuchillada por delincuentes en Chimbas: “Di la vida por mi hijo”

María está asustada y agotada, estas últimas doce horas han sido una pesadilla para ella. Pero a la vez está feliz porque le salvó la vida a su hijo, “Iban directamente a atacarlo a él con un cuchillo y me puse al frente, si no hubiese sido peor”, expresó. Esta mujer junto con toda su familia (tres hijos y su marido) fueron víctimas de cuatro delincuentes que entraron con cuchillos y armas a la fuerza a su almacén.

Ella, su hijo de 16 años y su marido, están bien. Fueron acuchillados, pero sus heridas no fueron tan graves como la que recibió su vecino, Héctor Álvarez (45) el cual salió a defender a sus amigos, pero uno de estos sujetos le propinó con tanta violencia un puntazo, que le perforó el intestino. Trató de luchar, pero se empezó a desangrar rápidamente y cayó tendido al piso. Héctor fue enviado de urgencia al hospital y no había otra posibilidad, se lo tenía que operar. En la madrugada pasó al quirófano, pero todo salió de la mejor manera, los profesionales le salvaron la vida. “Está internado ahora, bien, estable” explicó uno de sus hijos que vio todo lo que pasó.

La sangre de Álvarez en la calle, lugar dónde se desplomó.

Está pesadilla empezó cerca de las 22 horas de este jueves. La familia que tiene un almacén unido a la casa, estaba ya cerrando sus puertas cuando llegó un cliente. Este le dijo que quería cargar la garrafa, (la única forma que ellos abren la puerta), cuando el dueño abrió, los delincuentes entraron armados, tres con cuchillo y uno con un arma de fuego. Ante varias amenazas, 3 se quedaron con el marido en la entrada y el otro fue para el interior de la casa.

En el comedor estaba María con su hijo de 16 años, “Cuando mi hija empezó a gritar ‘¡no!’ me di cuenta de lo que pasaba, me di vuelta y estaba un tipo con un cuchillo tipo carnicero. Empezó a amenazarnos y me dijo que le diera todo, yo le dije no y le tiré la silla”. El delincuente no dio marcha atrás y fue directamente a atacar a su hijo, “Lo tire a mi hijo y me crucé, le agarré los brazos (al ladrón) y solo logró herirme en la cabeza y con el impulso en la mano”.

Herida en la mano, le tuvieron que hacer 6 puntos

En medio del griterío, este ladrón que la atacó a ella, antes de irse del lugar acuchilló a su hijo y le propinó un corte en su pierna izquierda.

Pero la pesadilla no terminaba, los vecinos de esta familia salieron a defenderlo y fue en un momento que uno de los delincuentes con cuchillo le dio un puntazo en el abdomen a Álvarez.

Ahora sí, todo había pasado, pero en ese trajín el marido que se había quedado con los otros delincuentes había sufrido varios golpes y un puntazo en la espalda.

Padre de María consolándola en la llegada a su casa.

La Policía llegó rápidamente al lugar del hecho y se encontraron con toda esta escena. Álvarez fue enviado al hospital rápidamente y trabajaron en el lugar. En la escena se presentaron varias dependencias de la zona y también de la Central de Policía, que ahora están abocadas para dar con estos delincuentes, que solo se llevaron 5000 pesos.

A esta familia es la primera vez que le roban en los 11 años que viven en esta casa y esperan que sea la última.