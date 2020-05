La Policía lo busca para detenerlo y Wily Lucero dice: "no estoy escondido, ni me escapé"

Después de que fuera denunciado por su pareja por violencia de género y desde la justicia correccional se librara una orden de detención en su contra, el ciclista Héctor Maximiliano Lucero -más conocido como Willy- habló con Tiempo de San Juan y aprovechó la oportunidad para negar las acusaciones en su contra y asegurar que se encuentra a disposición de las autoridades.

A fines de abril, el corredor del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) trascendió en las noticias sanjuaninas pero no en las deportivas sino en las policiales luego de que se conociera que su pareja lo denunció por lesiones leves. Por ese motivo, la jueza del Segundo Juzgado Correccional que tomó intervención, Carolina Parra, ordenó su inmediata detención.

A partir de ello, personal policial de la Comisaría de la Mujer y de Seguridad Personal desplegaron un operativo de búsqueda para dar con el paradero del acusado y, como no lograron encontrarlo, para la justicia permanece en calidad de prófugo. "Por el momento no hay ninguna disposición contraria al pedido de captura emitido", dijeron fuentes oficiales del caso.

Sin embargo, el hombre en el ojo de la tormenta salió al cruce para aclarar cuál es su situación real. "No estoy escondido, ni me escapé", aseguró en su defensa y aclaró que no se halla en su domicilio actual porque se marchó luego del "conflicto" que protagonizó. Es que fue su concubina fue quien lo denunció.

Desde una vivienda con localización en la provincia, donde pernocta mientras se resuelve su situación procesal, dijo estar a derecho. "Me fui de mi casa para evitar más problemas, pero estoy a total disposición de la justicia y a la espera de que el juez me llame para declarar", manifestó.

En ese sentido, Lucero explicó que su abogado presentó el pedido de eximición de prisión el último 4 de mayo. Lo interesante del hecho es que para que esa solicitud tenga valor real tiene que ser resuelta por la magistrado, es decir, debe aceptarla o rechazarla. Mientras esa determinación no se de, por más voluntad que haya del implicado, su condición seguirá siendo la de prófugo.

Ante la consulta por los hechos que se le enrostran, el 'Bicho Verde' desmintió tales acusaciones y señaló: "Que me denuncien no me hace culpable, cualquiera puede acusar a otro de cualquier cosa, pero tiene que demostrarlo. Yo no hice nada y los que están sufriendo todo esto son mis hijos, que ya son grandes y entienden esta situación. Leen que estoy prófugo y pareciera ser que fuera un delincuente, pero no es así".

En su breve descargo con este medio admitió que pretende declarar ante la jueza "cuanto antes para resolver esto". Anteriormente, mediante sus redes sociales, el corredor había expresado: "Los que me conocen saben que soy una persona pacífica, respetuosa de mi familia, que jamás he agredido a persona alguna, menos aún a una mujer! Una discusión familiar originada en un ataque de celos de mi pareja totalmente infundada, resultó que me denunciara por violento! Juro que jamás dañaría o agredería a quien he dado tanto amor".