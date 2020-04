"Compasión y una respuesta concreta", el pedido de una familia sanjuanina a la justicia

A pesar de los 4 meses que pasaron de aquel trágico episodio que ocurrió en el interior de una vivienda de Villa Hipódromo, en Rawson, para la familia de Celeste Luna, la joven que fue presuntamente asesinada de un balazo por su novio policía, el tiempo se congeló y el dolor se volvió todavía más grande, ya que asegura que la justicia no le ofreció una respuesta concreta hasta ahora.

Es que tras una minuciosa investigación que inició ese mismo 15 de diciembre de 2019 cuando se desataron los hechos del presunto femicidio y luego de que el acusado Matías Mallea prestara declaración en febrero de este año, los padres de la presunta víctima tenían entendido -mediante el instructor de la causa- que faltaban algunos detalles para que la primera etapa judicial concluyera con el procesamiento del imputado.

Tras la cuarentena declarada por el coronavirus, que obligó al Poder Judicial a decretar la feria extraordinaria, los padres que sufrieron la pérdida de su hija no volvieron a tener novedades respecto de la causa y la incertidumbre que esto les provoca los destruye por dentro, confiesan.

"No tener una respuesta contundente es desesperante. Entendemos la gravedad de la realidad que vivimos, que se está trabajando a puertas cerradas y con personal reducido, pero también queremos que nos comprendan a nosotros, que tengan compasión por aquellos que esperamos justicia", expresó Vicente Luna.

A la izquierda, Matías Mallea y a la derecha, Celeste Luna

Angustiados por la fecha que se acerca, que conmemora la muerte de Celeste, el próximo 15 de abril no podrán realizar una marcha como todos los meses anteriores para pedir que el caso se investigue. "El 15 de este mes van a ser 4 meses que nuestra hija no está con nosotros y todavía no podemos decir que tuvimos justicia, necesitamos eso para estar más tranquilos", indicó y agregó: "El dolor lo vamos a llevar por siempre, pero tener un fallo judicial nos va aliviar el alma".

Sobre la ausencia, Luna reconoce que el día a día cada vez les cuesta más sin una respuesta. "Te levantás y pensás en ella, estamos almorzando y nos acordamos de ella. Estamos cansados de que su recuerdo sea también el de la injusticia", cerró.

Mallea, el oficial de policía que llevaba apenas 4 meses en la fuerza y de cuya arma reglamentaria salió el disparo que terminó con la vida de Celeste, está imputado por homicidio agravado por el vínculo violencia de género. Tras haber admitido que el arma se gatilló de forma accidental en medio de una discusión con su novia, se defendió diciendo que la joven tenía intensiones de suicidarse y éste intentó salvarla.

Con las pruebas y los testimonios del entorno, es ahora el juez del Tercer Juzgado de Instrucción, Guillermo Adárvez, quien debe dictar un fallo sobre la causa. ¿Será el procesamiento con prisión preventiva? Eso es al menos lo que la familia de Luna espera.