Familiares de presos del Penal, molestos con la restricción de ingreso de mercadería

No sólo la prohibición de las visitas y de las salidas transitorias tiene molestos a los internos del Penal de Chimbas y a sus familiares sino también la restricción de ingreso de mercadería que la Jefatura del Servicio Penitenciario resolvió como medida preventiva para evitar la propagación del coronavirus.

Un grupo de madres de los presos le dijo a Tiempo de San Juan que ahora solo permiten que entren ciertos productos aunque desconocen cuál es el criterio que se definió para la selección. "Si bien les dan comida y no es de mala calidad, es poco y por eso le llevamos más. No entendemos por qué dejan que ingrese un paquete de azúcar y no uno de fideos", indicó una de las mujeres indignada.

Conforme al contexto que atraviesa el territorio provincial y nacional con el avance del COVID-19, las autoridades implementaron requisitos para la entrada de alimentos y productos de higiene para los reos. De esa manera, configuró un listado de lo que está permitido y esto despertó la molestia de los familiares.

En las puertas de la garita que recibe los paquetes para los privados de libertad, la dirección colocó el 'Protocolo Provisorio de Entrega de Mercadería durante la crisis del COVID-19'. Allí se detalla específicamente cuáles son los alimentos y efectos de limpieza e higiene que pueden ingresar al Penal.

Esta determinación se dio en el marco de medidas que se tomaron para contener posibles motines, como ha sucedido en provincias como Santa Fe. Es por ello que reforzaron con más hombres la guardia permanente del GOT (Grupo de Operaciones Tácticas), el encargado de actuar en caso de revueltas y también recargaron al resto del personal penitenciario y se cambió los horarios de trabajo con el fin de contar con más uniformados en las guardias. Fue así que pasaron de cumplir turnos de 12 horas de guardia por 36 de descanso a turnos de 24 horas de guardia por 24 horas de descanso, explicaron fuentes a las que accedió este medio.

El documento completo