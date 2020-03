Desesperada búsqueda de una sanjuanina que está perdida desde el viernes

“Ella dejó el celular en su casa y pienso que el jueves se fue a hacer unas compras antes de que empezara la cuarentena obligatoria”, es lo que imagina el primo de Carla Romina Castro (33), una joven que desde el viernes está siendo buscada por la Policía y todos sus familiares.

Desde ese día no tienen información sobre ella. Carla vive sola en su casa ubicada del barrio CGT Rivadavia y según las vecinas la vieron salir de casa el jueves 19 de marzo en la tade, pero no hay nada confirmado.

Según los parientes de Carla, ella tiene problemas de depresión y tiene que tomar todos los días una medicación, que ahora claramente no la tiene.

Las pistas de la Policía no llevan a nada, amigos y conocidos se han sumado a la búsqueda y no han aportado ningún dato relevante. Terceros han dicho verla por el dique y otros lugares, se han hecho rastrillajes y no han encontrado nada.

Además explicaron que no es una persona de tener vínculos raros y que era muy solitaria desde que tuvo una perdida muy importante en su familia el año pasado.

En este hecho trabaja personal de Comisaría 13ra y también de la brigada de Búsqueda de Personas de la Central de Policía. Ante cualquier dato sobre su paradero comunicarlo al 911 o cualquier comisaria.