Investigan a un supuesto policía que a cambio de dinero y asados promete entrar a la Fuerza

A través de un audio que comenzó a viralizarse por las redes sociales y por una "queja anónima", la Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión de San Juan, a cargo de Eduardo Gallastegui, comenzó a investigar a un supuesto policía que estafa a aspirantes que no pudieron ingresar a las Fuerzas para que logren hacerlo aún sin haber pasado los exámenes.

La propuesta del presunto efectivo es tergiversar los exámenes físico-psicológico de los que no pudieron entrar a la Policía de San Juan para que queden como aprobados. A cambio de ese "favor", el estafador pide $10.000 o pagarlo "con un asado para todos los vagos", en referencia a los que realizan esos cambios en los documentos.

Según Gallastegui, hace una semana comenzó la investigación contra un presunto policía que sería el nombrado en el audio. Sin embargo, el propio funcionario no dudó en alertar, a los que no pueden ingresar, que no se gasten en pagar ese dinero ya que es imposible de falsificary, mucho menos por un policía, ya que la Escuela de Policía está manejada por la UCC.

En el audio, ese supuesto efectivo afirma que tiene una "movida" en el D-6 de la Policía (división Institutos) para poder aprobar a los aspirantes que no lograron ese cometido. Sin embargo, Gallastegui señaló que esa división no se dedica a los ingresos, sino más bien a las capacitaciones de sus efectivos.

Pese a ello, el funcionario sostuvo que se está investigando y dijo: "Está rondando un nombre y hay varias personas siguiendo y abocadas al tema". Agregó que de ser encontrado culpable, tendrá una sanción ejemplificadora, como la cesantía (suspensión temporaria) o exoneración (expulsión de las Fuerzas).

Claramente, en este hecho no hay denuncia porque hasta la parte damnificada estaría incurriendo en un delito ya que sería parte de la estafa del supuesto policía. La Subsecretaría tomó intervención de oficio luego de la "queja anónima" y comenzó una investigación que podría llevar un tiempo largo.

Por último, en las redes sociales se habla de un policía, identificado con las iniciales C. F., y que sería numerario de una comisaría del este sanjuanino. Tiempo de San Juan se comunicó con una alta fuente policial de la Regional Este -institución que aglomera a todas las dependencias del este- y aseguraron que no trabaja en aquellas dependencias ningún efectivo con esas iniciales.

Escuchá el audio: