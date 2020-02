A seis meses de la muerte de la joven electrocutada en Punta Cana, su hermano: "Cómo vamos a seguir sin tu sonrisa"

View this post on Instagram

Hoy a unos du00edas que se cumplieron seis meses de tu partida hermanita, hoy que te extrau00f1o mas que nunca, de que nos dejaron un hueco enorme en nuestra vida. Hoy y cada dia que me pregunto como vamos a seguir sin tu sonrisa y esa actitud que llenaba de luz y alegru00eda nuestra casa les pido con un gran dolor en el alma que nos ayuden a compartir e informar que mi hermanita Melina Caputo fue vu00edctima de incompetencia del hotel @belivecollectionpuntacana recibiendo una descarga elu00e9ctrica de uno de los muelles de este mismo el du00eda 16 de agosto del 2019 (bayahibe repu00fablica dominicana) Asi mismo ademas de la incompetencia que maneja esta cadena hotelera tuvieron el descaro y la insensibilidad de manifestar pu00fablicamente que mi hermana sufriu00f3 un ataque al corazu00f3n por causas naturales. Les pido que compartan esta publicaciu00f3n asi el caso de mi hermanita no queda en el olvido y se haga justicia ud83dude4fud83cudffc MUCHAS GRACIAS. JUSTICIA POR MELI CAPUTO!! https://www.bigbangnews.com/actualidad/arranca-el-juicio-contra-el-hotel-dominicano-donde-murio-electrocutada-una-turista-argentina-202011014420