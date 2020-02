Juicio contra Félix Castillo: habló la ex mujer del imputado, lo complicó más y explicó el origen de “la carta”

Este lunes finalmente declaró Mariana Flores, la ex mujer del ahora enjuiciado Félix Castillo y una de las principales testigos del asesinato, Cristian Díaz. Frente al triunvirato de jueces de la Sala III, la mujer fue clara y confirmó que vio a Félix Castillo atacar contra Cristian Díaz -que era su actual pareja en ese momento-. Pero no fue lo único que explicó, si no también que la carta que escribió no fue por su voluntad y que firmó en escribanía algo que no sabía que era, “El abogado me iba dictando lo que tenía que escribir”, “La madre de Castillo me decía, no te va a perjudicar en nada lo que vas hacer”, son algunas de las frases que dijo esta mujer mientras declaraba ante los magistrados. Y por último explicó que desde el viernes 7 de febrero, hasta este último domingo, recibió llamados para que no se presentara este lunes en la Justicia.

Flores empezó explicando que cuando convivía con Castillo era víctima de violencia de género, y que a fines de 2018 se cansó y decidió separarse. A los meses se fue a vivir con Cristian Díaz y el último marzo de 2018, cuando ella estaba compartiendo una bebida con su pareja, explicó que una persona se acercó y apenas habló reconoció que era Castillo. Segundos después, el imputado y Díaz empezaron a pelear y cuando el ahora muerto puede escapar, Flores identificó a Castillo porque vio debajo de la gorra y el pañuelo que llevaba puesto.

Castillo junto con su abogado, Fiorentino

Además de estas declaraciones, explicó que vio un cuchillo debajo de una tela (más o menos tenía descubierto unos 9 cm). También que cuando forcejeó con Castillo, le propinó varios puntazos en el cuello, la espalda y otros sectores de su cuerpo.

Aquí su declaración completa del hecho:

Después de hablar sobre el hecho, se le mostró la carta que había sido escrita por ella y explicó: “La reconozco a esa carta, es mi letra. La escribí en septiembre de 2018, fue dictado por el abogado de Castillo”. Además detalló que estaba pasando por un mal momento y la madre del enjuiciado le dio una mano económicamente y con un hogar, pero cuando se estaba por ir de la casa, la madre le dijo “Yo te hice este favor, ahora yo quiero que me hagas este favor”, ahí explica que la llevó al despacho del abogado (Fiorentino) y que este le dijo que escribiera esta carta, mientras le decían que “no la iba a perjudicar”. Después de firmar la carta, el abogado y la señorita se fueron a una escribanía que había ahí cerca y que firmó algo que no sabía que contenía. El juez que preside esta causa, Maximiliano Blejman, le mostró lo que firmó y ella fue contundente: “No sabía lo que decía ahí”. En el interior de esta acta escrita contenía declaraciones de la mujer diciendo que Félix Castillo no era el que mató a Cristian Díaz y que denunció porque la Policía la presionó.

LA CARTA:

Terminando la audiencia, la mujer explicó que desde el último viernes 7 de febrero hasta este domingo 9, recibió llamados y mensajes de Castillo y la madre de este. “No tenés que ir al juicio, ándate por 1 o 2 semanas porque si no te van a meter presa”. Estos mensajes y llamados quedaron vinculados a la causa como nuevas pruebas y están a disposición de los magistrados.