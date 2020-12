Fin de semana trágico: dos sanjuaninos murieron en accidentes de tránsito y otros tantos terminaron heridos

Durante el fin de semana se registraron varios accidentes viales en la provincia y dos de estos terminaron con desenlaces fatales. El sábado pasado en Albardón un camión pasero, manejado por un hombre de 77 años, volcó y desparramó su carga de varias toneladas sobre la ruta. El conductor, identificado como Héctor Arias, se quedó dormido al volante del vehículo que transportaba 5000 kilos de uvas, y quiso la suerte de que el camión no fuera hacia el centro de la ruta, a la altura de calle Sarmiento, por donde podrían circular rodados en dirección contraria. Arias no tenía lesiones de consideración y no debió ser hospitalizado.

Pero al día siguiente la realidad en materia de siniestros cambió radicalmente. El primero de los hechos trágicos se dio en la intersección de Calle 10 y Mendoza (Pocito) donde un hombre perdió la vida y otras cuatro personas resultaron heridas. El fallecido fue Ignacio Baldomero de 70 años quien se dirigía en un Peugeot 205 en compañía de Walter Riveros de 23 años y Paola Analía Lucero de 43 años, estos últimos también fueron trasladados al Hospital Rawson. También terminó con lesiones el conductor del otro vehículo identificado como Jonathan Flores de 27 años quien continúa en un estado de salud delicado en el nosocomio.

En Angaco una mujer llamada Cintia Benegas, de 25 años, circulaba en una moto Zanella 150cc sin dominio y se dirigía por calle Divisoria de oeste a este antes de Belgrano, cuando por razones que se desconocen, perdió el control del rodado sufriendo una caída mortal. La mujer perdió la vida el pasado domingo a causa del fuerte golpe que se dio.

En Jáchal un joven policía sigue peleando por su vida tras haber sufrido un fuerte accidente en la madrugada del pasado domingo en la Ruta N° 491, entre calle Noriega y Varan. Se trata de Brian Ahumada Díaz que tiene 23 años y es agente de policía. Precisamente se dirigía a tomar servicio en la Subcomisaría de Villa Mercedes cuando, por causas que se investigan, terminó estrellando su Ford Focus gris contra un árbol. Tal fue el impacto que quedó atrapado dentro del vehículo y bomberos del departamento norteño trabajaron para poder liberarlo. Su estado de salud es reservado.

También se produjo un siniestro en las inmediaciones de calle Divisoria y San Isidro, en Caucete con unos sanjuaninos que terminaron dentro de un canal al perder el control de su vehículo. Según lo que informan desde la Policía, el conductor de un Renault 11, identificado como José Luis Cáceres, de 54 años, perdió el control del vehículo y terminó boca abajo en un canal. Por fortuna, él y su acompañante, Susana Lucero (28) pudieron salir del auto que quedó sumergido en el agua y resultaron ilesos del siniestro.