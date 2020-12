Buscan desesperadamente a una sanjuanina de 13 años que escapó de su casa

El pasado sábado Brisa Maribel Maldonado de 13 años se fue de su casa y lleva más de 24 horas sin aparecer. Por tal motivo sus padres realizaron la denuncia como persona desaparecida y piden ayuda a la comunidad para dar con su paradero. Según detallaron en comisaria 26 a Tiempo de San Juan la chica tuvo una discusión con su madre y se fue a eso de las 11 del mediodía del pasado sábado, después cuando su padre llegó de trabajar la estuvieron buscando por las inmediaciones del Barrio San Francisco, que es donde vive y no hubo resultados.

Maribel mide aproximadamente 1.60 de estatura, tiene tez morena, contextura delgada, ojos color marrón y cabello largo color colorado. Al momento de ausentarse vestía una campera de nylon color negra con puntos de color rosado, remera mangas corta de color blanca sin dibujos, pantalón largo jeans color verde, zapatillas sin marca color blancas.

Los amigos de la menor fueron consultados por los padres de Brisa y atestiguaron no saber dónde se encuentra. Y en sede policial argumentaron que no era la primera vez que la chica hacía esto, pero no saben porque se va de la casa.

Ante cualquier dato comunicarse a la línea de emergencias 911, a la comisaria veintiséis, al teléfono 4235422 o bien a la Comisaría más cercana a su domicilio.