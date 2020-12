El dramático momento que vivió un periodista sanjuanino: "Me asaltaron y podría no haberla contado"

Francisco Lathi, periodista de diario El Zonda, fue protagonista de un lamentable episodio de inseguridad. Según contó en su cuenta de Facebook, fue interceptado por motochorros cuando caminaba por las inmediaciones de las calles Alem y Mariano Moreno, en Capital.

"Me intentaron robar a punta de navaja la mochila y el celular. Me resistí y zafé, reaccioné rápido, con bronca, pero podría no haberla contado", expresó Lathi.

"La gente desde sus casas miraba la escena, en silencio, sin reaccionar. Se está poniendo todo cada vez más jodido y parece que a nadie le importa demasiado", agregó el periodista.

Mirá la publicación completa: