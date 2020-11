Joven hallado muerto en el canal Céspedes: ¿cómo creen que terminó dentro del agua?

Luego de que el domingo por la mañana encontraran en el interior del canal Céspedes a un hombre sin vida, cuyo cuerpo aún no ha podido ser identificado por las autoridades, la versión oficial de qué fue lo que le pasó y cómo llegó a caer al agua sostiene que se trataría de un accidente, en principio.

Mientras esperan por el informe forense, el jefe de la Policía de San Juan Luis Martínez descartó que se tratara de una víctima de un delito porque no presentaría marcas en el cuerpo que hicieran sospechar eso. "A priori no tendría rasgos de haber sido víctima de algún delito. No tenía heridas corto punzantes, heridas de armas de fuego o cuestiones traumáticas que hagan presumir alguna agresión", sostuvo a los micrófonos de Canal 13.

Si bien las fuentes oficiales estiman que no habría existido ningún tipo de ataque, será el resultado de la autopsia el que confirme las estimaciones de los investigadores, que suponen que el joven murió ahogado.

Respecto a la identidad del fallecido, por el momento, resulta un misterio. "Estamos trabajando a efectos de determinar su identidad, es una persona aparentemente joven. Hemos hecho un requerimiento a la comunidad. Es una persona de sexo masculino de 1,65 metros aproximadamente, de entre 20 y 25 años, con algunos tatuajes", manifestó.