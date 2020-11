Vaciaron una carnicería de Rawson y su dueño no sabe si seguir con el negocio

“Voy a ver qué pasa y si sigue feo el ambiente por los robos, me voy a otro lugar. Así no se puede trabajar”, afirma José Flores, un carnicero que está entre continuar atendiendo su carnicería o cerrarla. Sucede que ayer en la madrugada, delincuentes entraron a la fuerza a su local en Pocito y prácticamente lo vaciaron. Robaron dinero, artefactos electrónicos y más de 150 kilos de carne, que le significaron pérdidas por cerca de 300.000 pesos.

Flores se dio con la novedad del robo este lunes, alrededor de las 9, cuando fue a abrir su negocio llamado Trozadero Itatí en la esquina de las calles Lemos y Picasso, en Villa San Vicente, Pocito. Ahí vio que una puerta lateral de rejas tenía los tres candados rotos y otra puerta de madera estaba con la cerradura destrozada.

Adentro todo era desolación. Los ladrones se llevaron una balanza registradora, una moledora de carne y un aire acondicionado nuevo que iba a instalar, cajones de gaseosas, cuchillas, una caja con 2.000 pesos y al menos 150 kilos de carne, de distintos cortes, señaló Flores. Haciendo cálculo, estimó que sufrió pérdidas por casi 300.000 pesos. Esto lo dejó desmoralizado porque el negocio es un emprendimiento familiar, donde también trabaja su hija y su yerno.

“Hace seis meses que tengo mi negocio ese lugar. No es fácil. Hay gente muy buena en la zona, pero también tenemos que cuidarnos de los robos. El otro día le robaron la bicicleta a un cliente y a una señora le quitaron la cartera en la puerta de mi carnicería. Al negocio del frente le entraron a robar. Y así, muchas cosas. Ya estaba pensando en irme, porque es difícil trabajar así. Ahora con esto que nos robaron, no sé qué vamos a hacer. Voy a ver qué pasa y si sigue feo el ambiente por los robos, me voy a otro lugar”, explicó Flores. El caso fue denunciado en la Seccional 6ta.