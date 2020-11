Quién es el ángel de los bebés sanjuaninos que viste de policía: en los últimos meses salvó a dos

Hace cinco meses, Javier Caballero fue noticia cuando le salvó la vida a una nena de 2 años en La Bebida. En aquella ocasión, el gobernador Sergio Uñac le agradeció y reconoció su trabajo. Ahora, cinco meses después, le pasó lo que él nunca creyó que le iba pasar de nuevo: salvó a una beba de 20 días.

“Jamás pensé que me iba a pasar esto dos veces y en tan poco tiempo. Creí que te ocurría una vez y nunca más” se sinceró Javier charlando con Tiempo de San Juan.

La escena de la bebé como siempre fue traumática para él: “Estaba haciendo recorridas en el móvil, por un tema fui a la comisaría (seccional 34ta) y cuando estaba entrando, alguien me gritó. No le di importancia, pero me gritaron de nuevo, me di vuelta y vi a un chico corriendo con un bebé en brazos” empezó contando emocionado el sargento.

Y siguió: “El chico me dijo que no reaccionaba. Apenas la vi estaba moradita, se estaba ahogando. Se la saqué de los brazos, la metí en la comisaría y le empecé a hacer los ejercicios de RCP”. Después siguió diciendo: “Reaccionó rápido, pero le empezó a salir leche por la boquita y la nariz. Con un compañero la subimos a un patrullero y nos fuimos al Hospital Marcial Quiroga. Ahí la derivaron a neonatología del Hospital Rawson y la estabilizaron”.

“Son muchas sensaciones encontradas: nervios, desesperación; pero tenés que estar cuerdo para actuar y darle tranquilidad a los padres en un momento tan difícil” finalizó Javier emocionado por lo que le ocurrió por segunda vez en su carrera.

“No hay descanso, hoy (por este viernes) estoy de nuevo en el trabajo para hacer lo que hago”, expresó.