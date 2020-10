Finalmente, el ex juez Flores se presentó a indagatoria por la escandalosa causa de la camioneta

Finalmente, el ex juez Pablo Flores se presentó a declarar a indagatoria ante el juez Alberto Caballero, del Primer Juzgado Correccional, por la escandalosa causa de la camioneta del Depósito de 9 de Julio. A las 9 en punto, el x magistrado llegó al Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (CAVIG) ubicado en Rivadavia y Alem, desde donde se dispuso la declaración vía zoom en conexión con el edificio de Tribunales, en el marco de las medidas por la pandemia. Según adelantó su abogado, Iván Román, con quien llegó a la indagatoria, el ex magistrado tenía preparado un descargo similar al preparado para el jury que no se concretó ya que Flores se adelantó renunciando antes de exponerse a la destitución, que lo obligaría a perder los beneficios salariales.

Flores entrando a declarar a la sede de CAVIG

El ex titular del Segundo Juzgado de Instrucción quedó en la mira luego de que el juez subrogante del Primer Juzgado Correccional -Juan Pablo Ortega- pidiera que fuera indagado por sus acciones en el caso contra el comisario Gustavo Padilla, que fue procesado. Aunque la Corte es la única autoridad que define la entrega de una movilidad radiada de un depósito judicial, el magistrado le habría dado el permiso a Padilla de utilizar una camioneta -una Toyota Hilux- para uso personal.

Esta presunta ilegalidad, para Ortega, suponía una investigación más profunda pero como el juez tenía fueros, primero debía perderlos para ser sometido al proceso judicial como es la indagatoria que llegó finalmente este miércoles 28 de octubre, a dos meses y medio de que Flores presentara su dimisión, el 14 de agosto último.

Si bien se especuló con que sería citado durante la segunda quincena de septiembre, el contexto de pandemia en la provincia hizo que el servicio de justicia se retrasara y la fecha se postergara para esta semana.

El ex funcionario judicial tendrá que aclarar por qué Padilla usaba para beneficio propio una camioneta secuestrada por la Policía. Es que fue el mismo policía quien dijo a las autoridades que Flores lo había autorizado a hacerlo. Si se comprueba que eso es cierto, Flores habría incurrido en una irregularidad, ya que la Corte es la única que puede definir la entrega de una movilidad radiada de un depósito judicial. En ese marco, el delito en juego es el incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En principio fue la fiscal Claudia Salica la que pidió que el entonces juez fuera indagado y al pedido lo respaldó el juez Juan Pablo Ortega cuando subrogaba el Primer Juzgado Correccional, dependencia que investiga la causa que desató una polémica y provocó la remoción de un comisario y la renuncia de un juez.