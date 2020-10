Fue denunciado por violencia de género, pero la justicia lo sobreseyó: ¿la mujer mintió?

El lunes por la tarde, un joven penitenciario de 25 años con domicilio en Rawson fue denunciado por violencia de género y, tras la intervención policial ante el llamado al 911, quedó detenido. Identificado como Jesús Daniel Farías, permaneció en los calabozos de la Comisaría 25º, hasta que la Justicia revolvió sobreseerlo porque no se comprobó que hubiera golpeado a la denunciante, su ex pareja.

Luego de haber mantenido una acalorada discusión en el interior de su vivienda en el Barrio Hualilán, la mujer le dijo a las autoridades que el hombre no sólo golpeó y rompió la puerta de su habitación sino que también descargó su furia contra ella. Relató que la golpeó en su cara, pecho y abdomen con los puños y la tomó del cuello con sus manos. Por todo ello y a modo de prevención, el sospechado fue arrestado.

Luego de que un médico legista revisara a la presunta damnificada, el profesional no logró constatar las lesiones de la supuesta agresión en el cuerpo de la mujer, según señaló la defensa de Farías. Con ese informe, la Justicia exprés conlcuyó que no hubo configuración de delito y el denunciado fue sobreseído por Flagrancia que no llegó ni siquiera a acusarlo de tal hecho y recuperó la libertad.

La defensa, representada por el abogado Mario Padilla, sostuvo que se configuró una falsa denuncia y por eso no se descarta que la mujer fuera denunciada por falso testimonio, dado los días de prisión que tuvo Farías y el perjuicio que ello le representó.

Además de librar de culpa al denunciado, el juez que intervino ordenó una prohibición de acercamiento de éste con la denunciante a una distancia no menor de 200 metros del domicilio de la mujer, como medida provisoria, al igual que determinó una prohibición de contacto físico y por cualquier medio a la denunciante con Farias.

Funcionarios judiciales que acudieron a la escena indicaron que una de las puertas estaba rota, producto de golpes, aunque no pudieron vincular ese dato con lo denunciado.