El auto del "mal": encontraron un rodado que se usaba para "entraderas" en San Juan

Después de varios días de investigación, los efectivos de la división de Investigaciones de la Policía de San Juan lograron secuestrar un auto marca Peugeot 405 que era utilizado para las llamadas "entraderas" en la provincia. Las mismas consisten en una modalidad de robo en la que se asalta a personas que están ingresando a su domicilio, o a otro lugar, aprovechando su indefensión y sorpresa.

Fue el pasado lunes y tras darse una serie de allanamientos que los policías lograron dar con el vehículo en una vivienda del Lote Hogar 27 de Rawson. Con este auto una banda de delincuentes sanjuaninos habían logrado reducir a una familia con arma de fuego, y les robaron todos los celulares, dinero en efectivo y luego dándose a la fuga perdiendo una pistola que llevaban.

Sin embargo los investigadores, luego de un largo proceso, lograron con el auto que pertenece a la flota de una empresa privada de seguridad y que estaba al cuidado de uno de los empleados desleales de dicha sociedad. De esta forma y ya que los autores del hecho delictivo no se encontraban en sus domicilios al momento de los allanamientos, es que no se brinda datos de los mismos, para no entorpecer la investigación y futura detención de los delincuentes.