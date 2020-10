Le roban la moto en pleno centro sanjuanino y está desesperado: “tengo hijos que mantener”

Franco Illanes, un joven de San Juan, está desesperado pidiendo la ayuda de todos para encontrar su moto, que es la que utiliza para trabajar y mantener a su familia.

Según explicó el joven, el pasado martes -cerca de las 20 horas- la dejó estacionada en el boulevard de Avenida Libertador, entre Mendoza y General Acha. Y cuando volvió horas después, la motocicleta había desaparecido, se la habían robado.

Por las redes sociales ha circulado mucho su mensaje de ayuda: “Es lo que me lleva y me trae del trabajo. Laburo y salgo en la madrugada de trabajar. Tengo dos hijas y una casa que mantener… me costó mucho adquirirla”.

Franco publicó su número de teléfono por si alguno la ha visto: 2646044630.