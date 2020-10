Misterio por el robo de 20 notebooks en una escuela de Albardón

Durante la jornada del martes pasado, delincuentes ingresaron a una escuela de Albardón y se robaron un proyector y 20 notebooks, las que se encontraban en el interior de un curso de informática. Ningún ingreso estaba violentado y había un sereno que no vio nada, dijeron voceros policiales.

Según fuentes policiales, las notebooks estaban conectadas a una batería y a su vez conectada a una caja la que tiene una llave especial. No había nada violentado. Las puertas estaban cerradas con llave, no hay roturas de vidrios y las ventanas están enrejadas. Por ello, se armó un gran misterio detrás del robo.

Por otro lado, desde la Fuerza informaron que la escuela damnificada, la Adán Quiroga, posee un sistema de alarma y un sereno en las noches, que fue el que le avisó a una maestra que vive en la zona. Además, durante el día hay una empresa constructora haciendo tareas de refacción.

En horas de la siesta, personal de Cria 18º, informa HURTO: En Escuela Adán Quiroga habría faltante de 01 proyector y 20 computadoras Notebook, las que se encontraban en el interior de curso de informática. Las mismas estaban conectadas a una batería y a su vez conectada a una caja (armario metálico) la cual tiene una llave especial. No habría nada violentado, puertas cerradas con llave no tiene rotura de vidrio y posee ventanas enrejadas. Además posee sistema de alarma y un sereno en las noches que es quien habría informado en el día de ayer a una maestra que vive el zona. La escuela no cuenta con policía adicional, y durante el día esta una empresa Constructora haciendo tareas de refacción.