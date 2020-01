Un colectivo atropelló a un inspector en la Terminal de San Juan

Un accidente casi sin precedentes se vivió durante el mediodía de este lunes en la Terminal de Ómnibus de San Juan. Según indicaron fuentes policiales, un colectivo de larga distancia, de la empresa Andesmar, embistió a un inspector de la Dirección de Tránsito y Transporte cuando ingresaba al box que le correspondía.

Desde la Fuerza no supieron precisar mayores detalles pero aparentemente el colectivero no habría visto al hombre que se encontraba en su camino. El damnificado tampoco pudo esquivar al ómnibus y, tras el accidente, debió ser trasladado de urgencia hacia el hospital Rawson.

El hecho ocurrió sobre las 12 del lunes. El inspector fue identificado como Rafael Raffa; mientras que el chofer, Aldo Villafañe, de 36 años. Al parecer, no fue un accidente grave por lo que el inspector no terminó con fuertes heridas. Se encontraría estable en el nosocomio capitalino. Del conductor del colectivo no trascendió si quedó detenido.