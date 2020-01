El paso a paso de una estafa telefónica que hace punta en San Juan

Una no muy nueva estafa telefónica sigue vigente en San Juan. Es que, según relató uno de los afectados, quien no cayó en la trampa pero que aun así lo intentaron estafar, lo llamaron desde el número de Córdoba 351-608-4456 diciéndole que había ganado un premio de 120 mil pesos más el último Smart TV de la marca Samsung.

“Me llamaron en la tarde del jueves 2 de enero diciéndome que había ganado un premio de 120 mil pesos y un televisor por no tener deudas en mi línea telefónica. Me preguntaron el nombre y el que primero habló se identificó como Juan Montes, operador número 32 de Samsung Argentina, quien me hizo saber que había sido beneficiado con el premio”, sostuvo el sanjuanino que quisieron estafar y que no quiso que se revele su identidad.

Además, continuó relatando: “Supuestamente yo había sido elegido de entre 1500 líneas de todo el país. Ni si quiera estaba participando de nada, pero aun así había ganado. Eso ya me resultó muy raro, pero quise seguir para ver hasta dónde llegaban. De mis datos personales solo me pidieron mi nombre”.

“Luego me pasaron con quien sería el gerente, que se identificó como Cristian Emanual Sánchez. Me dijo que había dos posibilidades para cobrar el premio: la primera era haciéndome presente con el DNI, boletas pagadas donde figure mi domicilio actual y mi teléfono celular; y la otra opción era que yo les proporcione datos de una cuenta bancaria para que me realizaran el depósito”, indicó a quién intentaron estafar.

Luego, prosiguió con su relato: “Si bien yo ya descreía desde un primer momento, ahí fue cuando le planteé que tenía un familiar en Mar del Plata y que podía ir por mí a retirar el premio, pero me dijeron que tenía que ir yo sí o sí personalmente. Entonces les dije que lo iba a pensar, y el hombre que se había identificado como Cristian Emanuel Sánchez se empezó a fastidiar, indicándome que si no aceptaba el premio en ese momento lo iba a perder”.

“La dirección que me dieron era Avenida Rivadavia 3050, Mar del Plata. Hasta el código postal me pasaron, 7600. Yo le dije que lo iba a pensar, que me llamaran más tarde, y me cortaron. Como nunca me incliné por la opción bancaria, no me dieron mayores detalles de cómo sería la estafa, pero estoy seguro de que por ahí venía la mano”, finalizó quien astutamente no pudo ser timado.