Quiso denunciarlo por filmarle sus partes íntimas pero no la dejaron: ¿qué pasa en San Juan?

Durante la jornada del martes pasado, estalló la noticia sobre un depravado que le filmaba las partes íntimas a mujeres con polleras. El malviviente se agachaba y con un extraño aparato -una cámara- grababa las partes íntimas. Lo hacía en distintos supermercados de Mendoza.

Afortunadamente, las cámaras de seguridad de esos lugares lo terminaron delatando ya que mostraban los momentos exactos en los que el sujeto se agachaba y las filmaba, incluso a mujeres que iban con sus bebés en brazos. Una de las víctimas tomó las grabaciones, fue a radicar la denuncia pero no se la pudieron tomar ya que supuestamente no encuadraba en ningún delito penal.

El sujeto de remera rosada es el depravado.

Tiempo de San Juan se contactó con algunos reconocidos abogados sanjuaninos, quienes se encargaron de despejar dudas respecto de qué pasaría en San Juan si una mujer sufre este tipo de accionar. ¿Se puede encuadrar en alguna figura penal o no es delito? Mirá qué dijeron.

Antonio Falcón, reconocido letrado sanjuanino, afirmó que ese accionar no encuadra en ninguna figura penal. "No es un delito pero si una contravención por estar en falta con la moral y la buenas costumbres", dijo. Además, explicó que "el hecho de que no sea delito no impide que no sea detenido. Una contravención se puede pagar con multa o con prisión. Pero no es delito porque su libertad sexual nunca fue vulnerada. Merece todo el reproche social pero penalmente no lo tendrá". Finalmente, contó que si bien hubo un cambio en el Código Penal, no fue suficiente para todas las conductas repudiables que cada día salen a la luz".

Antonio Falcón, abogado.

Por su parte, la doctora María Filomena Noriega coincidió con el planteo de Falcón: "No es un delito penal pero si encuadraría en una contravención ya que ese accionar está en contra de la moral y las buenas costumbres. La contravención podría llevarlo a pagar una multa económica o a pasar 10 días en prisión, según el Código de Faltas de San Juan". Noriega agregó que "los policías deberían haberle tomado la denuncia como contravención, no penalmente. Es raro que no la dejaran denunciar porque Mendoza, incluso, tiene más delitos contravencionales que San Juan".

María Filomena Noriega, abogada.

Otro letrado sanjuanino que opinó fue Horacio Merino, quien si podría encuadrarlo en una figura penal. Admitió que sería un caso "bastante complejo pero podría ser un abuso a la intimidad sexual". Merino expresó que en San Juan las mujeres deberían ir a la Comisaría Para La Mujer "y ahí deberían darle el encuadramiento". De lo contrario, coincidió con los dos anteriores: "Sino podría ser una contravención por ir contra la moral y las buenas costumbres. De cualquier forma, sí o sí deberían haberle tomado la denuncia".

Horacio Merino, abogado.

La doctora Sandra Leveque también se animó a opinar del tema. Dijo que el hecho no está tipificado como delito penal. "Si bien en el nuevo Código Penal -aún no entra en vigencia- hay previsiones por esas acciones, en el actual Código no las hay. En el nuevo habrá una parte de violación de secretos e intimidad, en la que ese accionar podría estar contemplado", afirmó.

Por otra parte, la letrada recordó un caso que ocurrió en Córdoba y que sentó jurisprudencia en este tipo de hechos: En 2019 huboun caso similar en el que un funcionario del Poder Judicial filmaba y fotografiaba las partes íntimas de sus colegas. Lo juzgaron por una contravención y lo condenaron a realizar trabajos comunitarios". Por último, coincidió con el resto sobre que no fue adecuado que no le tomaran la denuncia en un principio. "Al menos configura una denuncia contravencional. La autoridad policial tiene que recibir la exposición, enviársela al magistrado de turno y que él decida", sentenció. Sandra Leveque, abogada.

Finalmente, el doctor Juan Bautista Bueno afirmó que se trata de un atentado contra el pudor "porque tiene los tres elementos: es un ataque sexual, sin el consentimiento de la víctima y sin necesidad del acceso carnal". Ahora bien, el letrado explicó que ese no es un delito tipificado pero se trata de un concepto genérico que después el fiscal determinará con qué figura penal lo asimila.

"Hay que tener en cuenta también los elementos objetivos y subjetivos del hecho. Subjetivamente, la intencionalidad existe y se puede comprobar con los videos de las cámaras de seguridad de los locales donde cometió ese accionar", sostuvo el prestigioso abogado.

Al igual que los anteriores, expresó que de no configurarse en una figura penal, "sí se lo podría encuadrar en una contravención contra el orden público, concepto que encierra también el de la moral y las buenas costumbres. Podría tener sanciones como una detención por algunos días, una multa o la privación de la libertad de los fines de semana", finalizó. Juan Bautista Bueno, abogado.

